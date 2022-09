Bram Poell (Wellen): “Met deze zege bewijzen we toch weer een stap gezet te hebben”

Inderdaad is dat toch wel het grote verschil met vorig seizoen. Wellen werd achteraf vaak gefeliciteerd voor het fraaie voetbal dat het team van coach Maxime Annys bracht. Al even vaak leverde het evenwel geen punten op en dan koop je daar met die schouderklopjes uiteraard niets voor. “Doordat we vorige week een nederlaag leden, was het vooral zaak om niet opnieuw het onderspit te delven”, gaat Poell verder. “Ook Pelt zat trouwens in datzelfde schuitje en dan weet je vooraf dat het om kampkracht zal draaien. Niet altijd even makkelijk voetballen trouwens en het zorgde ook voor weinig echt uitgespeelde doelkansen. Maar als je dan die schaarse momenten wel goed kan benutten, weet je je toch dicht bij die zege. En zo gebeurde uiteindelijk ook. Mijn twee doelpunten, zeg je ? Bij die eerste sta ik gewoon op de goede plek om het af te maken en de tweede was een mooi opgezette aanval over een aantal stationnetjes. Lekker voor een spits en al zeker als je achteraf de zege kan vieren”, rondt de flankaanvaller af. Maatje Edwin Wang zou later in de partij trouwens met twee verdere doelpunten de zege nog wat meer glans geven. “Belangrijk is toch de beloning, omdat we als team op de moeilijke momenten zijn blijven knokken. Bij mijn eerste doelpunt gaf ik de vrijschop strak voor doel en ging het leer aan de verste paal binnen. Mijn tweede krulde ik dan weer heerlijk in de bovenhoek. Lekker, maar vooral belangrijk zijn toch die drie punten, want die hadden we na die mindere match vorige week wel nodig. Mijn blessure aan de hamstrings lijkt voorbij en ook dat is een zorg minder”, blikt kapitein Wang op de derby terug.