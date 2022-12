Bram Olaerts (RC Hades): “Puur op karakter konden we de drie punten in eigen huis houden tegen Berchem Sport”

“Van een droomstart gesproken”, stak de 21-jarige middenvelder Bram Olaerts van wal met zijn analyse. “Ik kreeg opnieuw een kans van onze coach Licata en greep ze met twee handen. In de eerste minuut kon ik vlammen en doelman Verdruye had een knappe reflex in huis en duwde het leder in hoekschop. Uit die hoekschop van Cinti kon Celen leep overhoeks binnenkoppen. Berchem was even het noorden kwijt en in een beresterk openingskwartier kregen we nog uitstekende kansen langs Cinti en Bongiorno. Ook de jarige op zondag Jelle Vanratingen deed zijn duit in het zakje, maar de mogelijkheden verzilveren lukte niet meer.”

Tweede helft op karakter

“Na de koffie kwamen we opnieuw gedreven uit de kleedkamers”, vervolgt Bram Olaerts, aan zijn tweede seizoen bezig bij RC Hades. “Bongiorno kon uithalen, maar hun doelman stond puik te keepen. Geleidelijk aan kwam Berchem opzetten en kregen uitstekende kansen op de gelijkmaker via Verstraelen en Lambrechts. Drie minuten voor het einde hadden we geluk toen Laacheri tegen de dwarsligger knalde. Waarom we het zo moeilijk kregen na de rust? Niet onmiddellijk een verklaring voor. Gelukkig toonden we karakter en de mentaliteit binnen de groep is schitterend. Een groot contrast met vorig seizoen? Tja, toen speelden we ook niet slecht hoor, maar met zeven of acht gelijke spelen schoten we toen weinig op. We zitten in een goede flow en dan kantelt de medaille in ons voordeel. Met 15 op 15 mogen we fier zijn, maar de voeten op de grond houden is de boodschap.”

Persoonlijke ambitie eerste nationale

“Of ik gelukkig ben bij RC Hades? Absoluut. Helaas ging vorig jaar volledig de mist in door een zware blessure met afgescheurde kruisbanden. Dit seizoen kon ik mij tonen tijdens de voorbereiding en kreeg een basisplaats in een viertal wedstrijden. De kern is breder en ik kwam ook enkele wedstrijden op de bank te zitten. Tegen Berchem kon ik mij tonen en hopelijk ben ik nu gelanceerd voor een mooie periode. Ik heb nog altijd één grote droom om in eerste nationale te geraken. Een ‘box-to-boxspeler’ is populair in het moderne voetbal. Jammer van dat blessureleed, want op 16-jarige leeftijd vierde ik mijn debuut in het eerste elftal van Patro Eisden. Ik heb wel degelijk de kwaliteiten om ambitie te mogen koesteren”, weet de student Wiskunde-Fysica aan de UCLL van Diepenbeek.

Twee topwedstrijden

“We gaan met een goed gevoel richting de twee komende toppers. Eerst op verplaatsing naar Jong KV Mechelen en daarna de thuisderby tegen SK Tongeren. Die wedstrijd staat met stip in onze agenda”, besluit Olaerts uit As.