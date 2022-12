Bram Meyers loodst RSCA Futsal naar halve finale van beker van België: “Dit zijn de momenten waar ik het voor doe”

Futsal eerste nationaleRSCA Futsal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de beker van België. Er werd met 0-3 gewonnen in Antwerpen. In het hol van de leeuw werd een finale avant la lettre gespeeld. Paars-wit speelde zeer dominant en liet de tegenstander nauwelijks in het spel komen. In de halve finale wacht Malle of Charleroi.

Na zes seconden dook Fits al alleen op voor doelman Durot. De toon was meteen gezet. Dillien en Grello kregen nieuwe kansen. De thuisploeg kon daar enkel een poging van Buyl tegenover plaatsen. Na acht minuten zette Grello een combinatie op met Fits. Eerstgenoemde werkte via de paal mooi af. In het vervolg van de eerste helft kreeg Antwerpen te weinig kansen om aanspraak te kunnen maken op meer. Onmiddellijk na de rust verdubbelde Diogo de voorsprong. Meteen konden de bezoekers rustig de partij controleren. In de slotfase zette Jelovcic na een combinatie met Tomic de 0-3-eindcijfers op het bord.

Bram Meyers

In extremis moest doelman Diego Roncaglio forfait geven met griep. Doordat Cristiano geblesseerd was, stond Bram Meyers in doel. De Limburger speelde onberispelijk en toonde aan waarom hij tot de beste drie doelmannen van ons land behoort. “Ik wist dat ik bij RSCA de concurrentiestrijd moest aangaan met Roncaglio en Cristiano. In augustus gaf men mij de kans om uitgeleend te worden. Ik heb toen bewust gekozen om dit niet te doen. Het is niet altijd eenvoudig om me te tonen, maar dit zijn de momenten waar ik voor het doe. Spijt van die beslissing heb ik niet. Het Europese verhaal geeft natuurlijk ook een extra dimensie. Eén keer in je leven krijg je de kans om de Final Four te spelen.”

Sterke prestatie

Bram Meyers keepte feilloos in Antwerpen. “De thuisploeg speelde minder agressief dan in de competitie. We pakten het heel volwassen aan. Vanaf de eerste minuut hebben we druk gezet. Antwerpen heeft weinig uitgespeelde kansen gekregen. Bij de rust stond het 1-0 en dat was link. Gelukkig kon Diogo snel scoren na de pauze. Dat liet ons toe om de partij rustig uit te spelen. Dit is een mooie manier om het jaar af te sluiten.”

Doelpunten

Doelpunten : 8’ Grello (0-1), 22’ Diogo (0-2), 38’ Jelovcic (0-3).