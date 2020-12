Bram Meyers (Halle-Gooik) rekent op herstart competitie: “Overal in Europa wordt er gespeeld”

FUTSAL EERSTE NATIONALEDe Voetbalbond stelde in het begin van de week voor om de futsalcompetitie op 8 januari opnieuw van start te laten gaan. Indien enkele clubs onverwacht geen sokken in de wielen steken, betekent dit dat de eersteklassers volgende week opnieuw mogen trainen. Doelman Bram Meyers kijkt er echt naar uit om met Halle-Gooik weer aan de slag te gaan.

Bram Meyers is voorzichtig optimistisch. “In coronatijden mag je niet voor je beurt spreken, maar ik zal het fantastisch vinden als er op 8 januari daadwerkelijk weer in zaal kan gevoetbald worden. Uiteraard moet alles veilig kunnen verlopen. Toch wil je als sportman in de eerste plaats op het veld kunnen staan. Overal in Europa wordt er gespeeld. België is een uitzondering.”

“Ook voor de nationale ploeg zou het een goede zaak zijn, indien er begin januari opnieuw kan gevoetbald worden. Eind januari spelen we tegen Montenegro en Finland”, weet Meyers. “Beide matchen tellen mee voor de kwalificatieronde op het EK 2022. In maart volgen nieuwe duels met Italië en Montenegro. Het zou goed zijn dat we toch al wat ritme in de benen hebben dan.”

Contacten onderhouden

Meyers kwam vorige zomer naar Halle-Gooik. In welke mate heeft hij contact met zijn nieuwe ploegmakkers? “Dat valt goed mee. Via WhatsApp hebben we vaak contact met elkaar. Lazarevic en Tomic kwalificeerden zich met Servië voor het WK. Daar werd druk over gecommuniceerd. Leo, Teixeira en Cordier kom ik ook tegen bij de nationale ploeg. Hetzelfde geldt voor de keeperstrainer en de dokter. De Brazilianen wonen allemaal in elkaars buurt. Als Limburger ben ik natuurlijk een beetje een buitenlander die veraf woont.” (lacht)

Verre verplaatsingen

In normale omstandigheden moet Bram Meyers steeds de verplaatsing maken van Dilsen-Stokkem naar Halle. “Dat valt goed mee. Ik kan net voor of net na het spitsuur rijden. Ik heb die afstanden er ook voor over. Bij Hasselt en Malle-Beerse kende ik goede ploegen, maar Halle-Gooik is toch nog van een andere orde. Alle ploegmakkers hebben in grote competitie zoals de Portugese, Spaanse of Italiaanse gespeeld. Dat merk je meteen aan het niveau. Hoewel alles professioneel verloopt, is er toch een grote kameraadschap.”