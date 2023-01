Bram Maes met Tienen voorbij Turnhout: “Waterkans om de promotiegroep te halen, maar we willen er wel voor gaan”

Basketbal eerste landelijkeTienen is met veel luister aan het nieuwe jaar begonnen. Tegen Turnhout werd er met overtuigende 81-65-cijfers gewonnen. Het is maar de vraag of die knappe zege zal volstaan om volgende maand te mogen deelnemen aan de promotiegroep in eerste landelijke. Om dat doel te bereiken, moet er nog een ferme inhaalbeweging worden ingezet.

Bram Maes is tevreden over de prestatie van het team. “Voor aanvang van de speeldag stond Turnhout op de tweede plaats in de rangschikking. We hebben echt goed gespeeld, als een team. Het shot ging ook meteen binnen. Hoewel we lange tijd konden teren op een kleine voorsprong, bleef het toch een gelijk opgaande match tot in de slotfase. Kleine details waren toen beslissend. Ik had de indruk dat de wil om te winnen toen bij ons net iets feller was. De druk bij Turnhout was iets groter. Zij moesten winnen om zich te handhaven in de top. Wij konden wat meer ontspannen spelen.”

Top vier?

Na elf speeldagen staat Tienen op de zesde plaats in de poule. Wat is er de komende weken nog haalbaar voor de ploeg? Bram Maes is duidelijk. “Er is nog een waterkans om de promotiegroep te halen, maar we willen er wel voor gaan. Red Vic, Turnhout en Bornem hebben allemaal twee wedstrijden meer gewonnen dan Tienen. Er moeten in de poulefase nog drie speeldagen worden afgewerkt. Dan moet je realistisch zijn, je hebt het lot niet helemaal meer in eigen handen. Volgende week trekken we naar Bornem. Die match biedt misschien een opportuniteit. We zullen alleszins nog moeten winnen tegen topploegen. Zelf lieten we enkele keren een steek vallen tegen haalbare tegenstanders. Ik denk dan vooral aan de match tegen Limburg United.”

Nieuwe reeks

Wat vindt Bram Maes van het nieuwe format, waarbij er eerst in twee reeksen van acht ploegen wordt gespeeld? Het heeft wel iets. In de eerste ronde zijn de verplaatsingen duidelijk korter. Zoals de toestand nu is, spelen we in februari in een degradatiegroep met Ieper, Gent Oost, Zottegem en Kortrijk. Dan krijgen we opnieuw verre verplaatsingen voorgeschoteld. Op Ieper na kennen we alle ploegen van vorig seizoen. Het is wel een raar gegeven dat enkel de punten worden meegenomen naar die tweede fase van de matchen tegen de ploegen die ook in de eerste ronde in je groep zaten.”

