Bram Maes heeft eerste zege met Tienen op zak: “Winst in Beringen geeft meteen vertrouwen”

Basketbal eerste landelijkeTienen heeft het kampioenschap in eerste landelijke goed ingezet. De ploeg ging met 70-81 winnen in Beringen. Bij de bezoekers moesten toch een aantal nieuwkomers ingepast worden, zodat de competitiestart voor wat twijfel zorgde. Die twijfel is na een goede prestatie in Limburg meteen grotendeels verdwenen.

Met eenentwintig punten kroonde Bram Maes zich tot matchwinnaar bij de Tienenaren. “We speelden een goede match. Vooraf wisten we al dat Beringen een ploeg van ons niveau zou zijn. Vorig seizoen eindigden we quasi op dezelfde plaats. Toen konden we evenwel geen enkele keer op verplaatsing winnen. Op zich werkten we als nieuwkomer in eerste landelijke een degelijk kampioenschap af. We konden vlot twee plaatsen boven de degradatielijn blijven, maar behaalden wel alle punten in de eigen sporthal. Het is goed dat die eerste overwinning buitenshuis er nu wel snel is gekomen. Die winst in Beringen geeft meteen vertrouwen.”

Sterk derde quarter

Aanvankelijk zag het voor Tienen nochtans niet zo goed uit. Bram Maes bevestigt. “Na het eerste quarter keken we tegen een 19-11-achterstand aan. We waren duidelijk niet wakker. In de loop van het tweede quarter schakelden we over naar een zoneverdediging en dat leverde ons geen windeieren op. Bij de rust stond het al 32-34. In een sterk derde quarter konden we dan definitief het verschil maken. We speelden gewoon scherper. Finaal werd het 70-81.”

Nieuwe ploeg

In het tussenseizoen moest Tienen vijf nieuwe spelers inpassen. Bram Maes stelt dat dit proces vrij vlot is verlopen. “Andreas Audoore is de enige speler die echt vertrokken is (naar Asse-Ternat, red.). De andere ‘vertrekkers’ stopten of stapten over naar de B-ploeg in provinciale. Gaetan Dikese, Arthur Lauwers, Phil Vandenberghe en Thomas Priem kwamen in het tussenseizoen over Leuven. Op de guardpositie hadden we nood aan vers bloed. Voor die positie werd Wout De Koster overgenomen van Beringen. Het format van ons kampioenschap werd grondig gewijzigd. Voor Nieuwjaar spelen we in een poule met acht ploegen. De beste vier spelen tegen de beste vier uit de andere reeks om te promoveren. De laatste vier spelen om niet te degraderen. We hopen dan ook om de top vier te halen.”