Bram Lucker nieuwe trainer KVK Westhoek: “Het is een mooie kans en ik beschouw het als een eer”

voetbal tweede amateurBram Lucker (41) uit Beveren-Roeselare is de nieuwe trainer van tweedenationaler KVK Westhoek. Donderdag leidt de ex-beloftentrainer van KV Kortrijk zijn eerste training. De nieuwe coach in het Crack Stadion in Ieper kent de streek want eerder was hij trainer van KFC Poperinge. De afgelopen jaren was Bram Lucker jeugdcoördinator van Dosko Beveren.

“Twee à drie dagen na het vertrek van Bruno Debo stuurde ik mijn cv door”, klinkt het. ”Vorige week volgde er een gesprek en koos de club voor Stijn Meert. Wat uiteindelijk niet doorging en had ik vrijdag een tweede gesprek. Ik zag de wedstrijden thuis tegen FC Merelbeke en zaterdag op SV Oudenaarde.”

“De situatie op zich bij KVK Westhoek is een uitdaging. Het is een club met een uitstraling en een geschiedenis ook. Het is een mooie kans om daar aan de slag te gaan.” Bram Lucker was vier jaar trainer van Dosko Beveren en werd dan vanaf het seizoen 2013-2014 trainer van de beloften van KV Kortrijk.

Bij KFC Poperinge toen in eerste provinciale werd hij de opvolger van Serge Vandevyvere en bleef er twee jaar. “Een week voor de competitie stopte door corona bood ik daar mijn ontslag aan”, zegt Lucker. “Het was misschien nodig om een knuppel in het hoenderhok te gooien en de spelers wakker te schudden maar een week later viel het doek over de competitie en degradeerde de ploeg. Toch leverden we er mooi werk”

“Ik beschouw het als een eer om trainer van KVK Westhoek te mogen worden. Het is de eerste keer geweest dat ik mezelf ergens kandidaat heb gesteld. Toen ik trainer in Poperinge was, combineerde ik dat anderhalf jaar met mijn taak als jeugdcoördinator bij Dosko Beveren. Ik begon er in oktober 2018 en ondertussen staat er iets. We zijn er destijds begonnen aan een heel ambitieus project.”

KVK Westhoek geeft de jeugd kansen en dat zal in de toekomst niet anders zijn. “Gezien mijn parcours ben ik iemand die daaraan zeker kan meewerken”, zegt Bram Lucker. “We gaan eerst dit seizoen tot een goed einde proberen te brengen; Het integreren van eigen opgeleide jeugd in de A-kern moet structureel worden aangepakt.”

KVK Westhoek heeft een moeilijke week achter de rug en kan na verschillende gesprekken nu vooruit kijken met een nieuwe trainer. Eerst viel vorige week de keuze op Stijn Meert maar zijn cocaïnegebruik in het verkeer zorgde na de bekendmaking voor grote druk. Intern en bij de jeugdwerking maar ook bij hoofdsponsor Crack Meubelen…

