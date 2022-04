Bram Kerckhofs neemt na zeven seizoenen afscheid van Racing Mechelen met de titel: “Kers op de taart zetten”

voetbal derde nationale BNa afloop van de wedstrijd kon hij ermee lachen in een komisch analyse-interview op de clubwebsite van Racing Mechelen, maar de prestatie van rechtsachter Bram Kerckhofs (27) en zijn ploegmaats tegen Betekom deed pijn aan de ogen. De titel maakte echter alles goed en tijdens de viering ging overal (terecht overigens) de spons over. Zo kan Kerckhofs in aanloop naar het slotduel bij Sint-Lenaarts vooral terugblikken op zeven mooie jaren in het Oscar Vankesbeeckstadion.

“Het feestje was de de moeite”, blikt Kerckhofs, volgend seizoen bij FC Kontich, eerst nog even terug. “Ik was thuis om half twee, dus dat valt nog mee. Maar als je al bezig bent van 17 uur telt het wel op. (lacht) De euforie was dan ook groot na zo'n rollercoaster van emoties. Ik merkte niets van stress in de kleedkamer voor de wedstrijd, maar op het veld mislukten de simpelste dingen."

“De druk speelde ons duidelijk parten en daar hebben we ons nooit van hersteld. Tot het moment van de goal van Wellen in Pelt. De sfeer op de tribunes sloeg helemaal om en dat gaf de spelers een adrenalineboost. Plots ging het ook heel snel. Onze wedstrijd werd afgefloten, de supporters liepen het veld op en daarna kwam de bevestiging dat we kampioen waren. Het was fantastisch.”

Het echte Racing

Dan stellen wij ons de vraag wat de fans zondag nog mogen verwachten van Racing Mechelen waar de spelers pas donderdag opnieuw verzamelden op training? “We willen het seizoen in schoonheid afsluiten”, zegt Kerckhofs. “Het moet de bedoeling zijn om, nu alle stress weg is, nog eens te laten zien waartoe het echte Racing Mechelen in staat is. Makkelijk wordt dat niet nu Sint-Lenaarts aan een sterke periode bezig is, maar we moeten er gewoon nog een laatste keer voor gaan.”

Beste keuze

“Ik zeker, want ik wil de kers op de taart zetten na zeven jaar bij de club. Het was geen makkelijke beslissing om Racing Mechelen te verlaten, want ik ga deze fantastische groep missen, maar het was wel de beste keuze. Ik vertrek liever door de grote poort dan volgend seizoen misschien op de bank of in de tribune te verzeilen en dat men van mij vanaf wil. Op mijn leeftijd is het belangrijk om te blijven spelen.”

