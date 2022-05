Bram Ghuys presteert puik in interclub, waarin Excelsior twee keer tweede werd

Voetbal eindronde derde nationale Erpe-Mere United promoveert na zege tegen Pelt naar tweede nationale

Hoe eigenaardig kan voetbal zijn! Pelt had ambitie om te promoveren, maar moet na de 3-1-nederlaag tegen Erpe-Mere vrezen. United had als zesde in de reguliere competitie aanvankelijk geen promotieambities. Toch mogen de Erpe-Merenaren het volgend seizoen in tweede nationale proberen waar te maken.

