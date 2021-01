Bram Decuyper ruilt Kalken voor Nokere-Kruishoutem: “Wil weer belangrijk worden voor club”

Twee jaar geleden plukte het ambitieuze HO Kalken Bram Decuyper weg bij reeksgenoot Jong Zulte. Vorig seizoen speelde hij zo goed als alle matchen. In de huidige competitie stond de 26-jarige aanvaller in vijf matchen drie keer in de basiself. Hij lag in balans met Victor Christiaens. “Vorig seizoen speelden we meestal 4-4-2, dit seizoen 4-3-3 waarbij we maar één spits nodig hebben”, verduidelijkt Decuyper. “De trainer koos ofwel voor Victor ofwel voor mij. Bij mijn beslissing om Hogerop Kalken te verlaten hield ik met die situatie rekening. Ik ben 26 jaar, volgend seizoen 27: dan begin je op vijf speeldagen liever geen twee keer op de bank.”

Veel bekende gezichten

Er zijn nog redenen waarom Decuyper, die in Zulte woont, voor een transfer naar Nokere-Kruishoutem kiest. “Mijn broer Jasper speelt bij de fusieploeg”, gaat Decuyper verder. “Hij was voor mij, toen ik met Nokere-Kruishoutem begon te babbelen, het aanspreekpunt. Jens Deconinck, die ik ken van bij Jong Zulte, gaat volgend seizoen ook voor de tweedeprovincialer voetballen. Joeri Serruys speelt er al, Michiel Deweer komt over van Beveren-Leie. De meeste andere spelers van Nokere-Kruishoutem ken ik van vroeger.”

“Bovendien zal de verplaatsing veel korter zijn. Naar Kalken is de verbinding nochtans niet moeilijk: in een halfuurtje ben ik er. Maar volgend seizoen kan ik weer in eigen regio voetballen en maak ik opnieuw kennis met de clubs, die ik vroeger met Jong Zulte bekampte.”

Nooit scherper dan nu

Toch is het een trapje lager op de voetballadder. Bovendien moet Nokere-Kruishoutem nog altijd moeite doen om een degelijke tweedeprovincialer te worden. Ambitie om naar eerste te klimmen is er (nog) niet. “Ik ben ook van oordeel dat eerste provinciale het best bij mij past”, besluit Decuyper. “Eén van de redenen waarom ik verhuis, is dat ik weer belangrijk wil zijn voor een ploeg. Zoals vroeger voor Jong Zulte. Bij Kalken haalde ik nooit mijn allerbeste niveau. Nochtans stond ik nooit zo scherp als nu. Het is nog niet de ambitie van Nokere-Kruishoutem, maar wie weet kan ik ooit met deze club naar eerste.”