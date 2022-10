Bram De Rop en Eernegem zijn ondanks wisselvallige competitiestart optimistisch: “Veel vertrouwen in eigen kunnen”

voetbal derde provinciale aSK Eernegem kent een wisselvallig seizoensbegin in derde provinciale A, met zes punten uit vijf wedstrijden. Het resulteert in een gedeelde negende plaats in de buik van het klassement. Aanvoerder Bram De Rop gidst ons door zijn eerste weken van de competitie.

“Op de openingsspeeldag maakten we met 2-1-cijfers komaf met een sterk Daring Brugge”, herinnert De Rop zich. “De week nadien startten we slecht tegen Dudzele, maar wisten we een dominante tweede helft, die gepaard ging met heel wat doelkansen, niet om te zetten in cruciale doelpunten. Zo werd er ginds 3-1 verloren. De 0-1-thuisnederlaag tegen Zerkegem ging uit van datzelfde scenario: wij die vrij vlot voetbal op de mat brachten en enkele wenkende mogelijkheden creëerden, maar in de zone van de waarheid ontbrak de efficiëntie. Bij de 5-1-nederlaag op Ruddervoorde was ik zelf niet aanwezig, maar mijn ploegmaats verzekerden me dat die cijfers fors overdreven zijn. Zo stond de match tegen Damme met stip aangeduid in onze agenda, want na een nul op negen heb je dringend puntengewin nodig.”

De match tegen Damme werd met 2-1 gewonnen. “We speelden een sterke eerste helft in een match met veel inzet en loopvermogen langs beide kanten. Na een halfuur kwamen we verdiend op voorsprong en ikzelf verdubbelde de score vlak voor rust. Na de pauze lieten we de bal iets te veel aan Damme, maar we vergeten eveneens de wedstrijd af te maken op de counter. De bezoekers scoorden nog tegen, maar verder lieten we niet begaan. Een verdiende en cruciale overwinning. Het is voorlopig een wisselvallige competitiestart, maar we hebben veel vertrouwen in eigen kunnen.”

Sluwer spelen

Eernegem speelt dit seizoen met een verjongde spelersgroep, die met Vincent Mylle een nieuwe coach aan het roer heeft staan. “Het kost nog wat tijd vooraleer iedereen zijn beste rendement zal halen, maar ik zie elke week op training dat iedereen leergierig is en met veel inzet bereid is om zichzelf en onze club beter te maken. De grootste werkpunten? We moeten misschien nog wat sluwer spelen en leren om de match af te maken als we de dominante ploeg zijn. Op onze eigen ruime grasmat spelen we ons beste spel en hebben we van niemand schrik”, besluit de 26-jarige aanvoerder, die dit weekend met Eernegem naar leider HO Oedelem trekt.

