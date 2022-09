Bram Criel en promovendus Wavria blijven ongeslagen na derby tegen KGR Katelijne (2-0) en zijn alleen leider: “Ik zag zelden een groep die zó durft voetballen”

voetbal tweede provinciale ASK Wavria dwong vorig seizoen de promotie af via de eindronde en op dat enthousiasme gaat het dit seizoen duidelijk nog door. De promovendus won zondag de derby tegen KGR Katelijne met 2-0 en zo blijven Bram Criel en zijn maats als enige ploeg nog ongeslagen dit seizoen en voeren ze zelfs verrassend de rangschikking aan in tweede provinciale A.

“Niemand had dit verwacht, maar onverdiend kan je het zeker niet noemen”, zegt de inmiddels 36-jarige Criel (onder meer ex-KV Mechelen, Genk, Geel en Dessel Sport). “Het is lang geleden dat ik nog een ploeg zag die zó durft te voetballen ongeacht de omstandigheden. En daarin is de hand van de trainer (Bert Verlinden, red.) heel duidelijk zichtbaar. Hij hamert er echt op om de bal te laten rondgaan, of we nu onder druk staan of niet. Voorts is hij een hele goede people manager. Dat is natuurlijker met een leergierige groep als de onze, maar hij voelt heel goed aan wanneer er iets extra nodig is en wanneer niet.”

“En dan zijn er natuurlijk nog het enorme enthousiasme en aanwezige talent in deze groep. Met Robin Vercammen en mezelf werd nog wat ervaring toegevoegd aan de kern deze zomer, maar voor het overige doen ze het hier met dezelfde jongens als vorig seizoen. En volgens mij beseffen die nog niet voor de helft hoe goed ze wel zijn. (lacht) Het zou me niet verbazen als een aantal van hen binnen enkele jaren in de nationale reeksen voetbalt.”

Loslaten

Criel zelf breidt in Onze-Lieve-Vrouw-Waver dan toch nog een seizoen aan zijn carrière die twintig jaar geleden begon toen hij als zestienjarige debuteerde in de hoofdmacht van KV Mechelen. En een carrière die hij twee jaar geleden eigenlijk al wilde ruilen om zijn eerste stappen te zetten als trainer. “Maar ik kan het gewoon niet loslaten”, zegt hij. “Pas op, op een bepaald moment stond ik echt op het punt om mijn schoenen aan de haak te hangen. Ik scoorde vorig seizoen nog dertig keer bij Peulis, maar was er klaar mee. Ik kon T2 worden bij Berlaar-Heikant, jeugdtrainer bij KV Mechelen en ook T1 bij Peulis, maar ik ben heel blij dat ik deze zomer alsnog besloot om bij Wavria aan de slag te gaan.”

Zes kilogram

“Wat me over de streep trok? De trainer en ikzelf. Ik heb getwijfeld omdat het na Peulis toch opnieuw twee reeksen hoger was, maar ik draaide snel de knop om en heb deze zomer heel hard gewerkt om klaar te zijn. Ik verloor zes kilogram en voel me helemaal fit. Ze moeten hier niet van mij verwachten dat ik enkele tegenstanders op een hoopje dribbel, maar met mijn honger en ervaring kan ik deze groep nog wel wat bijbrengen. Als ik op het einde van dit seizoen zou stoppen, zal ik heel tevreden zijn als het hier kan. En dan heb ik het niet over de resultaten, maar wel over de positieve manier waarop alles verloopt bij Wavria. Het zou het mooiste afscheid zijn dat ik me had kunnen voorstellen.

Alle reeksen

“En het zou meteen ook betekenen dat ik in alle reeksen van ons voetbal aan de slag ben geweest. Toch ook een feit om met een heel goed gevoel op terug te blikken. Qua ervaring kan dat tellen denk ik. Of ik het trainerschap nu los liet? Neen, ik wil nog altijd heel graag trainer worden. Maar op dit moment is de lokroep van het veld gewoon nog te groot.” (lacht)

