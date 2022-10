Bram Coene en Joris De Weerdt spelen WK in Dubai: “Geselecteerd dankzij constante prestaties”

PadelMaandag beginnen de Belgische teams aan het WK padel in Dubai. In de WK-selectie van acht spelers bij de mannen staan twee Vlamingen: Bram Coene uit Duffel en Joris De Weerdt uit Kontich. Het vaste duo heeft zich de voorbije twee jaar stevig in de Belgische top gewerkt.

Bij de vrouwen gaan zeven Vlaamse speelsters naar het WK padel in Dubai, bij de mannen zijn dat er slechts twee: Bram Coene (29) en Joris De Weerdt (34). “Het is al enkele jaren een feit dat de allerbeste spelers uit Wallonië komen, maar in de breedte komt Vlaanderen wel dichterbij”, zegt Bram Coene. “Ach, veel maakt dat niet uit. We zijn gewoon enorm opgetogen dat we aan dit nieuwe avontuur mogen beginnen.”

Coene was er vorig jaar in Qatar ook al bij, voor De Weerdt wordt het een debuut op een WK. “De bekendmaking van de selectie blijft natuurlijk een spannend moment”, glimlacht De Weerdt. “Vorig jaar hoopte ik er al bij te zijn, deze keer is het wel prijs. Een opluchting.”

“Als je de resultaten van de laatste twee jaar bekijkt, staan we zeker bij de beste vier teams van België”, vult Coene aan. “We presteren constant. Ik vind onze selectie dus verdiend.”

Sterk in Brugge

Vorige maand zorgden Coene en De Weerdt nog voor een knalprestatie door de finale te halen van de Belgische Padel Masters in Brugge. In de eindstrijd stond het Antwerpse duo tegenover Clément Geens en Jérôme Peeters. Geens wordt beschouwd als de beste speler van het land. Coene en De Weerdt verloren pas in de tiebreak van de derde set: 6-3, 3-6, 7-6. “We kregen kansen om te winnen”, zegt De Weerdt. “In de derde set lieten we trouwens een break voorsprong schieten. Wellicht was het onze beste match ooit. We lieten zien tot wat we in staat zijn.”

Capaciteiten

Maandag, tijdens de voorstelling van de WK-spelers in Mechelen, loofde bondscoach Abarca de la Fuente de fysieke kwaliteiten van Coene. De Weerdt, de enige linkshandige van het achttal in Dubai, vond hij de tovenaar van de groep. “Fysiek zit het inderdaad wel snor en daarnaast probeer ik de foutenlast tot een absoluut minimum te beperken”, zegt Coene. “Vooral in onze verdediging maakten we progressie. We kunnen nu de langere slagwisselingen vasthouden. En Joris de tovenaar ? Logisch, hij beschikt over uitzonderlijke reflexen.”

“In de periode dat ik veel tenniste was ik een zeer degelijke dubbelspeler en die reflexen heb ik ook te danken aan beachtennis”, vertelt De Weerdt. “En linkshandig zijn is natuurlijk geen nadeel. Dat is een mooie extra.”

Coene beschouwt het WK van vorig jaar in Qatar als één van zijn mooiste padelervaringen. De Belgische mannen eindigden toen op de negende plaats. “Vooraleer we onze ambities voor deze editie echt kunnen uitspreken is het de loting van zondag afwachten”, klinkt het bij Coene en De Weerdt in koor. “Tegen Spanje ben je sowieso kansloos, maar tegen landen als Frankrijk en Italië begin je als underdog, maar zijn er wel mogelijkheden. Op dit moment beschouwen we top zes of zeven als een zeer goed resultaat.”

