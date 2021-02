Brakelse tenoren blikken vooruit op bekertopper tegen Club Brugge: “Kwaliteitsverschil opvangen met ons enthousiasme”

Alle andere geel-zwarte harten zullen vanaf 19.30 uur gekluisterd zitten voor het scherm waar op VTM2 de match live wordt uitgezonden. Ook dat is uniek in de clubgeschiedenis. “We zullen er alles aan doen om Brakel op de kaart te zetten. Als we onderuit gaan, zal het met opgeheven hoofd zijn”, klinkt het in koor bij de spelersgroep.

Onder naar Brakelse normen massale persbelangstelling oefenden de troepen van coach Fanno Nijst maandagavond een laatste keer in aanloop van dé match van het jaar. Dat de volledige spelersgroep uitkijkt naar de confrontatie staat als een paal boven water, maar voor centrale verdediger Sebastiaan Cordie wordt Brugge een meer dan bijzondere match. “En daar zijn verschillende redenen voor”, opent de West-Vlaming. “Ik heb een deel van mijn jeugdopleiding genoten bij Club Brugge. Ik ben sindsdien ook hevig supporter van de ploeg en dit samen met heel wat van mijn vrienden. En bovendien woon ik op minder dan twee kilometer van het stadion. Nogal logisch dat ik uitkijk naar deze match.”

Quote Of we kans maken? Ik geloof er niet echt in, maar we moeten wel een visite­kaart­je afgeven Sebastiaan Cordie

Een match naast de deur dus voor Cordie die woensdag wel eerst naar Brakel moet rijden om dan met de spelersbus opnieuw richting Jan Breydel te bollen. “De harde wetten van het voetbal, maar ik heb het er graag voor over”, relativeert de West-Vlaming met een glimlach. “Of we kans maken? Ik geloof er niet echt in, maar we moeten wel een visitekaartje afgeven. En in het voetbal mag je nooit nooit zeggen. De eerste twee minuten zal het slikken worden, maar nadien zit je in de flow van de wedstrijd.”

“We beseffen heel goed dat we mogelijk negentig minuten achter de bal zullen moeten hollen. We spelen tegen een ploeg die in een ritme zit van drie competitiewedstrijden per week, terwijl wij sinds oktober geen match meer gespeeld hebben buiten afgelopen vrijdag op Lokeren-Temse.”

“Of we niet beter in het eigen stadion hadden gespeeld gezien de huidige omstandigheden zonder publiek? Als je als voetballer in Jan Breydel Club mag partij geven, dan moet je daar toch niet over nadenken. Ik denk niet dat we in eigen stadion plots meer kans zouden hebben. En neen, ik heb geen angst van namen als Bas Dost of Charles De Ketelaere. Ik kijk er gewoon enorm naar uit en hoop zoveel mogelijk te genieten. Een pandoering hoop ik wel te vermijden. Het enige wat ik betreur, is het feit dat er geen supporters in het stadion zullen zitten”, aldus Cordie, die net zijn contract bij Olsa verlengd heeft met twee seizoenen.

Quote Ik heb ooit al gescoord in Jan Breydel, al was het toen wel tegen Cercle Ludovic Buysens

Minder stress valt er af te lezen van het gezicht van de ervaren Ludovic Buysens. Logisch, want de verdediger heeft al meer dan honderd wedstrijden in eerste klasse op de teller en mocht al enkele keren de Brugse grasmat ruiken. “Ik kan me ook niet meteen een afgang tegen Club Brugge herinneren. Meer zelfs, ik heb ooit al gescoord in Jan Breydel, al was het toen wel tegen Cercle. Voor mij is het inderdaad allemaal niet zo nieuw, maar het is toch al een tijdje geleden. Als je in eerste klasse voetbalt, is een match tegen Club Brugge een vanzelfsprekendheid. Nu word je als ervaren rot meegezogen in het enthousiasme van een groep en een club die enorm gretig is. Zoiets werkt aanstekelijk. We moeten dat enthousiasme en die gretigheid ook vasthouden woensdag, want het is volgens mij de enige manier om het logische klasseverschil op te vangen”, meent Buysens.

Sleur doorbroken

Angst om af te gaan, heeft ook hij niet. “We hebben deze match tot in de puntjes voorbereid. Al drie tot vier maanden zijn we met die ene wedstrijd bezig. En we mogen dankbaar zijn dat we, mede dankzij de inspanningen van de club en de Brakelse entourage, deze match in de huidige omstandigheden mogen en kunnen spelen. Wij hebben hierdoor toch een stimulans gehad om naar uit te kijken en onze supporters ook. In deze moeilijke tijden is dat toch een bijzonder gegeven. De sleur waarin vele mensen en ook andere amateurvoetballers zitten, is bij ons doorbroken geweest dankzij die mooie affiche. Voor iedereen die bij Olsa betrokken is, hoop ik dat we woensdagavond iets weer kunnen geven. Het gebrek aan matchritme zal zich uiteraard laten voelen, maar daar moeten we negentig minuten overgave tegenover zetten. We moeten genieten, maar na afloop moet onze tong op onze schoenen hangen”, besluit Buysens.

Lees ook: voetbal in tweede nationale A