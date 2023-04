Bradford met winnende korf. Antwerp Giants pakt pole-position na tien op tien

vrouwenvoetbal super league Liet Club YLA oog vallen op Essevee-trai­ner Kenny Engels? “Geen enkel signaal: we zijn niet ongerust”

Het duurde eventjes, maar nu lijkt SV Zulte Waregem play-off 2 naar zijn hand te zetten. Na drie puntendelingen volgden in acht dagen drie overwinningen. Waardoor een logische eindzege in deze nacompetitie in de maak is. Woluwe volgt al op negen punten van de leidersploeg.