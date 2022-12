Brabo Antwerpen zal niet op oudejaarsavond spelen, maar er wordt oplossing gezocht

VolleybalDe mannen van Interfreight Brabo Antwerpen moesten even slikken toen zij van de nationale competitieleider Frank Desmet een melding kregen dat hun uitgestelde wedstrijd tegen VT Safesign Hasselt zou verplaatst worden naar - schrik niet - 31 december om 20 uur. Dat dit vanzelfsprekend niet zal gebeuren, is duidelijk.

“In Hasselt heeft men technische problemen. De verwarming in de zaal werkt niet”, verklaart Frank Desmet. “Met deze winterkoude is het onverantwoord om te volleyballen. Dan denk ik aan mogelijke blessures. Dus moesten we - puur administratief - de wijziging openbaar maken. Die datum is gewoonweg een voorstel om de scheidsrechters op de hoogte te houden, om hen een verre verplaatsing te besparen. Meer is er niet aan de hand, dit was gewoon een administratief signaal naar de arbiters toe. De beide ploegen zoeken nu naar een geschikte datum.”

Successen

“Ook voor de Beker van België moeten we schuiven met de planning van de halve finale bij de vrouwen”, weet de competitieleider. “Bij Oostende is er een jonge speelster die opgeroepen wordt voor de nationale ploeg bij de jeugd. En Gent heeft een zeer drukke kalender met hun Europese matchen. Als zij verder doorstoten naar de volgende ronde van de CEV Cup (en het ziet er naar uit dat VDK Gent daarin zal slagen, red.) dan volgen op 11 en 18 januari nog meer internationale matchen voor de Gentse ploeg. Dus daar wordt ook het rekenwerk.”

“Maar we komen er wel uit”, klinkt Frank Desmet optimistisch. “Eigenlijk moeten we dit positief bekijken. Dit is het gevolg van de triomfen en de hoogconjunctuur in het Belgisch volleybal bij de dames. Oostende boekt successen, VDK Gent doet het ook heel goed en dan spreek ik nog niet over de andere ploegen die ook Europees spelen.”

Coach Sacha Koulberg van Brabo Antwerpen zag het wel zitten om na de match meteen een nieuwjaarsfeest te organiseren. De spelers duidelijk niet. “We vinden wel een oplossing”, lacht de trainer-coach. “We moeten trouwens een inhaalrace uitvoeren op Hemiksem-Schelle. Onlangs slaagden we erin om vijf sets te spelen op het veld van Hellvoc. Sindsdien hebben ze drie punten voorsprong op ons. We hebben nog genoeg werk in 2023.”

