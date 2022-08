Brabants ouderdomsdeken Frank Verjans blijft puik presteren: “De koers is veranderd, het plezier niet”

Is Frank Verjans de oudste renner bij de elites zonder contract? “Neen, ik weet dat Mario Willems nog ouder is. Misschien is er links of rechts nog iemand, maar daar heb ik geen weet van. In Vlaams-Brabant ben ik wellicht de nestor in het peloton. Fysiek recupereer ik wellicht iets minder snel, maar veel last heb ik daar niet van. Ik werk als brandweerman in de hoofdstad. Na de koers in Sinaai moest ik vierentwintig uur wacht doen in Ukkel. Dat is wel zwaar. Je kunt wel wat slapen, maar je blijft toch steeds in waakmodus. Een brand kan op elk moment ontstaan. Ik fiets trouwens naar het werk, want met mijn wagen mag ik de hoofdstad niet meer binnen (lacht). Ik moet zeggen dat het voor fietsers in Brussel veel verbeterd is. Ogen op de rug zijn nog altijd raadzaam, maar de weginfrastructuur ging er de laatste jaren op vooruit.”