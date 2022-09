Yentl Egerickx (Diegem Sport) scoort winning goal op aangeven van Ilias Labiad: “We hadden dit voorspeld”

De thuisploeg nam meteen het heft in handen. Na een eerste kansje voor Daimy Deflem op aangeven van Jordy De Koker was het Yentl Ergerickx die de score kon openen. “Geen supermoeilijk doelpunt, maar ik stond in de vrije zone waar de bal belandde nadat Sander Denayer de hoekschop van Jan De Bouw doorkopte”, beschrijft de 22-jarige spits het openingsdoelpunt. “Nadien kreeg ik nog een grote kans om de score te verdubbelen (op aangeven van Maxime Mauën kreeg Egerickx een vrije schietkans, red.), maar ik besloot op de doelman. Ik was blijkbaar niet fris genoeg in het hoofd en werkte niet met volle overtuiging af. Kan gebeuren, maar wel jammer want het zou een heel ander gevoel zijn geweest mochten we met 2-0 naar de kleedkamers kunnen gaan.”

Die dubbele voorsprong zou verdiend geweest zijn, want de thuisploeg kreeg nog enkele mogelijkheden. “Het had inderdaad meer kunnen en misschien wel moeten zijn dan die 1-0”, besefte ook rechtsachter Ilias Labiad. “De coach drukte ons tijdens de pauze op het hart dat we moesten blijven werken en dat de drie punten nog niet binnen waren. Of ik twijfelde toen de bezoekers gelijk maakten (invaller Emrah Bostanci kreeg teveel ruimte en verschalkte doelman Dean Michiels vanop de rand van de zestien, red.)? Niet echt. In voetbal is altijd alles mogelijk en je moet er steeds in blijven geloven. Kort na de gelijkmaker scoorde Yentl zijn tweede treffer na een assist van mezelf. Ik had dat doelpunt trouwens voorspeld. Voor de match waren we aan het dollen en zei ik dat ik een assist zou geven voor Yentl. Hij kopte mijn voorzet knap in de kruising.”

“Ilias had deze goal inderdaad aangekondigd en het is schitterend als dat dan lukt”, pikt Egerickx in. “Het waren mijn twee eerste doelpunten van het seizoen. Als spits tellen de doelpunten. Mocht dat eerste doelpunt langer uitblijven, begint dat in je hoofd te kruipen. Nu geeft het een boost.”

Mee op de trein

Ilias Labiad toonde zich achteraf blij met de eerste driepunter. “De coach had ons gewaarschuwd dat het tegen Lille geen makkelijke opdracht zou worden”, aldus de 29-jarige flankverdediger. “Ik ben dan ook heel blij dat we de drie punten konden thuis houden. Met vier op negen zitten we mee op de trein. Volgend weekend trekken we naar SK Londerzeel. We gaan er alles aan doen om te winnen. We moeten de lijn trachten door te trekken.”

Avontuur in Engeland

Labiad keerde in het tussenseizoen terug naar Diegem nadat hij een jaartje in Engeland ging voetballen. “Het was al van kindsbeen mijn droom om in de Engelse competitie te voetballen”, zegt Labiad. “Ik voetbalde voor Corby Town, een team uit de vijfde klasse. Omdat mijn aansluiting nog niet in orde was, miste ik de eerste vier à vijf wedstrijden. Nadien stond ik steeds in de basis. Het ging er erg fysiek aan toe, maar het was een goede ervaring. Ik had de kans om te blijven, maar het was tijd om terug te keren. Ik ben altijd contact blijven houden met de coach en spelers van Diegem. We hebben een heel toffe groep en ik ben blij om terug te zijn. We bekijken alles match per match en zien wel waar we uitkomen. De linkerkolom moet onze betrachting zijn”.

Diegem: Michiels, Van Lautem, Bautmans, Labiad, Denayer, De Bouw, De Koker, Struys, Mauën (46’ Gody), Deflem (74’ Barkellil), Egerickx (89’ Cojocaru).

Lille: Pauwels, Van De Kerkhof, Cools, Brouwers, Lauryssen (50’ Bostanci), Hannes, Delen, Mariën, Wynants, Truyers, Gerritsen (80’ Van Reusel).

Doelpunten: 9’ Egerickx (1-0), 57’ Bostanci (1-1) en 62’ Egerickx (2-1).

Geel: Hannes, De Bouw en Barkellil.

Rood: 92’ Mariën.

