Vrouwen van Kangoeroes Mechelen verliezen bij Italiaanse Schio (74-70)

Futsal eerste nationale Oppermach­tig RSCA Futsal walst als een Europese furie over Châtelet heen: “We waren de les van vorig seizoen niet vergeten”

Een superieur RSCA heeft Châtelet – toch de nummer vijf in eerste nationale – voetballes gegeven. In vier minuten tijd was de klus al geklaard. Nadien op de rem staan zat er nauwelijks in. Het eindresultaat was een zinderende 4-11-overwinning. Eigenaardig genoeg was de winst vorig seizoen een sterke motivator.

13 december