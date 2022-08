Vier buitenlandse vrouwen voor Kangoeroes Mechelen. Coach Arvid Diels: “We hebben voor lengte gekozen”

Kangoeroes Mechelen heeft een drukke transferperiode achter de rug. De titel -en bekerwinnaar had na het vertrek van een aantal sterkhouders heel wat werk op te knappen. Ondertussen heeft de club zijn aanwinsten kenbaar gemaakt. Zo start Mechelen met vier buitenlandse vrouwen. Een Poolse, een Amerikaanse en een Finse zijn nieuw. Ziomara Morrison is de enige buitenlandse blijver.

De Poolse Amalia Rembiszewska werd aangetrokken als power-forward. De 26-jarige is 1m91 groot en speelde voorheen in Italië voor Empoli. “Ze kan zowel inside als outside spelen”, zegt Arvid Diels over één van zijn versterkingen.

Morgan Bertsch is een Amerikaanse power-forward die het voorbije jaar voor het Poolse Gdynia uitkwam. Nog nieuw is Lotta-Maj Lahtinen, een 22 jarige Finse rookie. Ze genoot haar opleiding bij Georgia Tech College .“We zijn bewust op zoek gegaan naar speelsters met extra lengte. Na het vertrek van de zusjes Massey was dat nodig. Op de spelverdelerpositie hebben we dan weer aan kracht gewonnen”

Dat Kangoeroes Ziomara Morrison langer aan zich kon binden, is de beste zomertransfer. De Chileense speelde wekelijks een dubbel-dubbel bijeen en werd met een gemiddelde van 24 punten en 9 rebounds per wedstrijd MVP van het seizoen. Samen met Laure Resimont de twee speerpunten van dit new look Mechelen. En natuurlijk Heleen Nauwelaers. Voorts werd de jonge talentrijke kern aangevuld met Renée Denys. Zij komt over van Lummen.

Euroleague

Het wordt ongetwijfeld een uitdagend seizoen. Zo heeft de fusieclub zich ingeschreven voor de Euroleague. In de competitie en beker bevestigen wordt het nog moeilijkste. De combinatie Europa en Top Division One Women is een zware boterham. Mechelen is onderverdeeld in poule B en werkt in totaal veertien topaffiches af. De tegenstanders tot dusver: Sopron (Hongarije), Avenida (Spanje), Landes (Frankrijk) en Mersin (Turkijje). De laatste twee tegenstanders worden op een later tijdstip kenbaar gemaakt. Er dienen nog qualifiers afgewerkt worden.

Voorbereiding

Door de deelname van de Cats op het WK in Australië, begint de competitie later dan andere jaren. “ Ik hoop op 2 oktober al mijn speelsters te begroeten. De voorbereiding dit jaar is wel heel ongewoon. Op 5 oktober spelen we onze eerste oefenwedstrijd, drie dagen later staat er een vriendschappelijk treffen tegen Castors gepland. Het is wat het is”, aldus de Mechelse coach.

Lees ook: meer basketbal