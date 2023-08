Verdienstelijk Beerschot blijft met lege handen achter. Tshimanga: “We mogen fier zijn”

VOETBAL CHALLENGER PRO LEAGUE Obbi Oulare en Lierse ontvangen Patro Eisden: “Geef me nog een paar wedstrij­den de tijd”

Eindelijk weer voetbalbeleving in het Herman Vanderpoortenstadion. Lierse krijgt zondag de kans om zijn uitschuiver op de openingsspeeldag uit te vegen. Een nederlaag om niet over te treuren, maar wel eentje om lessen uit te trekken. Dreigt Patro Eisden het kind van de rekening te worden? Aan Obbi Oulare en co. om antwoord te bieden.