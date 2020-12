Trevor Thompson (Kangoeroes Mechelen) neemt het zondag op tegen ex-club: “Antwerp Giants was de beste tijd van mijn leven”

Antwerp Giants staat weer op de affiche. Het blijft veruit de aantrekkelijkste - financieel en prestigieus - afspraak voor de club uit de Dijlestad. Het échte derbygevoel gaan we ongetwijfeld missen. Geen publiek betekent geen sfeer. En dus zullen coaches en spelers voor wat leven in de brouwerij moeten zorgen. Meerdere spelers en coaches hebben een verleden in het andere kamp. Zo stonden Paul Vervaeck, Domien Loubry of Trevor Thompson ooit op de loonlijst van ‘ de grote broer ‘ uit Antwerpen. Maar ook Randy Oveneke en Dennis Donkor hebben zeker iets gemeen met hun vorige werkgever, Kangoeroes. Antwerp Giants begint als favoriet en is ongeslagen na een vier op vier.

Trevor Thompson

Maar dat schrikt Trevor Thompson niet af. Ooit op interimbasis aan het werk voor de concurrent. Thompson werd in januari 2019 door Giants aangetrokken voor de geblesseerde Moses Kingsly. Begin mei 2019 verliep het contract van de Amerikaan (buitenlander op overschot) en mocht hij beschikken. “We kijken uit naar zondag”, zegt Thompson over wat komen gaat.” Dat we vorige week onze wedstrijd in Oostende uitgesteld zagen, mag geen invloed hebben. Ik verwacht een zéér boeiende partij. Iedereen is hongerig.” De Kangoeroescenter houdt alleen maar goede herinneringen over aan Antwerp Giants. “Ik ‘love’ Antwerpen”, klinkt de Amerikaan lovend. “Ongetwijfeld de beste tijd van mijn leven. Niet alleen sportief, maar ook kameraadschappelijk. Naast het veld was de sfeer opperbest. Natuurlijk speelden de resultaten een rol. We veroverden ik de Beker van België en niet veel later speelden we de Final Four van de Champions League voor eigen volk in het Sportpaleis.”

“Van de huidige spelerskern zijn Dave en Dennis ( Dudzinski en Donkor, red) de jongens waar ik het vaakst mee samenspeelde. Maar ook Vrenz Bleijenbergh en coach Cristophe ken ik uiteraard nog goed. En als ik me goed herinner kwam Niels (Van Den Eynde, red) voor het eerst piepen. Niels kwam ons af en toe op training bijstaan.”

Jae’Sean Tate

De nauwste band had hij ongetwijfeld met Jae’Sean Tate. De energieke Amerikaan van Antwerp Giants tekende onlangs een driejarig contract voor de Houston Rockets. “Sean is een van mijn beste vrienden, het contact is er nog altijd”, aldus Thompson. “Dat ik hem hier bij Antwerpen opnieuw tegen het lijf liep, was een opsteker. Voordien speelden we zeven jaar samen. Eerst als ‘ freshman’ voor Ohio State. Het verbaast me niet dat Tate een contract wist te versieren in de NBA. Ik weet wat hij ervoor over heeft. Gedreven in zijn werk tot en met. Neem van mij aan dat het hem gaat lukken. Hij gaat daar gedijen in de NBA.”

Thompson heeft zich ondertussen goed ingeburgerd in het spel van Mechelen. In twee officiële gespeelde wedstrijden, competitie en beker, was Thompson goed voor een gemiddelde van 17 punten en 5 rebounds per wedstrijd.