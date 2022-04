Topschutter Jesse Brouwers verlaat Laarne-Kalken met titel: “Meegeschreven aan een heel mooi verhaal”

In derde provinciale is KVV Laarne-Kalken de kersverse kampioen. Jesse Brouwers loodste zijn ploeg met twee goals naar een 3-0-overwinning tegen rode lantaarn Zaffelare B.

Zondag wist Laarne-Kalken was het te doen stond. Winst tegen hekkensluiter Zaffelare B volstond om de champagne te ontkurken. Met vijf punten meer dan SK Lochristi B en zes dan FC Sint-Kruis Winkel kan het niet meer worden ingehaald. “Het overheersende gevoel is fierheid dat we dit hebben behaald met onze ploeg“, aldus Jesse Brouwers.

“Ook al behoorden we tot de betere ploegen van de reeks, je hebt altijd een dosis geluk nodig om kampioen te worden. Vorige week speelden we tegen Hansbeke een tpische 0-0-wedstrijd. Dankzij een flits in de laatste twintig minuten wonnen we met 1-0. Dat soort geluk moet je zelf afdwingen voor een titel. Ik zag spelers uitgroeien van timide jongens tot sterkhouders.”

“Dit seizoen was het van moeten. We voelden elke week de druk en dat is niet gemakkelijk. We zijn heel erg fier op wat we hebben bereikt, maar kampioen worden is geen heldendaad. De echte helden zijn de vrijwilligers die helpen om binnen deze club een structuur op poten te zetten.”

Opnieuw topschutter

Met twee doelpunten tegen Zaffelare dikte Brouwers zijn totaal voor het seizoen aan tot dertig stuks. “Ik ben naar Laarne gekomen om goals te maken. Als het goed gaat dan is spits zijn de mooiste job die er is. In een goeie ploeg heb je ze maar binnen te tikken. Ik leg mezelf elk jaar opnieuw druk op om te scoren. Als het dan lukt is het dubbel zo mooi.”

“Vroeger kwam ik vaker vanuit het middenveld, maar hier ben ik beginnen leven voor doelpunten. Dan wil je ze dicht mogelijk bij het doel van de tegenstander staan. De coach geeft me veel vrijheid en de rol van valse negen ligt me perfect. Ik word zo goed als zeker voor de vierde of vijfde keer op rij topschutter. Daar ben ik best trots op.”

Sterke structuur

Terwijl de fusieclub aan een nieuw avontuur zal beginnen promoveert de topschutter niet mee. “Ik heb de club mee in tweede provinciale helpen afzetten en ik geloof erin dat de ploeg het goed zal doen. Het is moeilijker om kampioen te worden in derde dan een goed seizoen te draaien in tweede. Laarne-Kalken heeft een sterke structuur uitgebouwd en werkt aan een mooi verhaal. Ik ben blij dat ik een deel heb mee geschreven.”

“Normaal gezien zou ik stoppen met voetballen, maar ik ben een te grote winnaar”, keert Brouwers op zijn stappen terug. “Ik heb me laten overhalen om er een seizoen bij te doen en trek naar Evergem 2020. Net als hier wordt het de bedoeling om naar tweede provinciale te stijgen. Dat is nooit gemakkelijk, maar wel zo mooi als het lukt.”