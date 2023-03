Tienkoppig Lierse gaat onderuit tegen Beerschot: “We blijven achter met een zuur gevoel”

Het leek even alsof we een maand terug in de tijd waren gekatapulteerd. Begin februari zagen we immers al een ontzettend rommelige provinciale derby, die uiteindelijk met 1-0 gewonnen werd door de Pallieters.

De rode kaart

Net voor de koffie bracht Daan Vekemans zijn collega’s in moeilijke papieren. De 23-jarige spits haalde uit met een stevige tackle en mocht onmiddellijk de douches van het Lisp opzoeken. “Het is echt heel jammer van die rode kaart”, vindt Mathias Delorge. “Als we met elf tegen elf kunnen blijven spelen is het natuurlijk een volledig ander verhaal.”

Goeie prestatie

Het was Thibo Baeten die in de tweede helft het enige doelpunt van de namiddag wist te maken. Lierse verliest de derby met 0-1, maar Delorge en co kunnen wel tevreden terugblikken op de geleverde prestatie. “Ik denk dat we het zeker niet slecht hebben gedaan met 10. We hebben het Beerschot toch wel redelijk moeilijk gemaakt, maar zij scoren en wij niet. Dat was vandaag het verschil. Dan blijf je toch achter met een zuur gevoel”, geeft de middenvelder van geel-zwart aan.

Lierse begint zo met 0 op 6 aan de promotion play-offs. “Het is niet fijn, maar ik denk dat we in deze twee matchen vooral naar de prestatie moeten kijken en niet naar het resultaat. Volgende week krijgen we tegen Anderlecht alweer een nieuwe kans om punten te behalen”, aldus Delorge.

Lierse Kempenzonen: De Smet, De Schrijver (65’ Schouterden), Raemaekers, Pupe, Poelmans, Laes (77’ Walbrecq), Van Acker, Delorge, De Schryver (65’ Sampers), Tabekou (77’ Safari), Vekemans.

Beerschot: Lathouwers, Meisl, Matthys, Van den Bergh, Seydoux (’88 Frans), Koshi (73’ Alhassan), Rigo, Sebaoui (’83 Quirynen), Verlinden, Baeten, Thorisson.

Doelpunten: 57’ Baeten (0-1).

Rood: 44’ Vekemans.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.