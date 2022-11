Thor Laleman helpt VV Koekelare met twee doelpunten voorbij Beveren: “Gevaar kan langs alle kanten komen”

“Het balbezit was voor ons en het was een kwestie van tijd vooraleer we een gaatje vonden”, aldus Laleman. “Verhelst zette ons na een halfuur op voorsprong na een naar binnen geknepen actie waarbij hij in de korte hoek de netten vond. In de tweede helft zocht Beveren actief naar de gelijkmaker, zodat er meer ruimte kwam voor ons. Ik scoorde vanop de strafschopstip en nadien nog eens met een schot in de verste hoek, na een actie vanop de flank. Het is jammer dat we in de slotfase de nul niet konden houden, want dat is al een tijdje geleden en zeker een werkpuntje naar de toekomst toe.”