Strijdend Kangoeroes Mechelen ziet vijfde titelduel finaal ontglippen: “We verdienden deze wedstrijd te winnen”

BASKETBAL BNXT LEAGUEHet kampioenschap zit erop voor Kangoeroes. Moegestreden ging het in wedstrijd vier strijdend ten onder tegen Oostende (83-91). Mechelen bleef tot de laatste minuut vechten voor de eer van de club. Woensdag is het uitkijken naar een nieuw hoofdstuk: de BNXT play-offs.

Het erebalkon van het Mechelse stadhuis zal nog minstens een jaartje leeg blijven. De beoogde overwinning waar Kangoeroes zo hard naar streefde, glipte in de voorlaatste minuut door de vingers. Tot op dat moment speelde het een dijk van een wedstrijd. Collectief het beste in deze series. Twee – te vermijden – balverliezen van Alston Shizz kwam de thuisploeg niet meer te boven. Jammer voor de Amerikaan (en het team) dat het zolang duurde vooraleer hij zijn draai vond. Alston was samen Loubry en Palinckx een van de spilfiguren tijdens deze play-offs.

“Die balverliezen deden ons inderdaad pijn. We moeten in de spiegel kijken, maar op het einde had ik het gevoel dat Oostende net ietsje meer mocht”, klonk coach Kristof Michiels zwaar ontgoocheld na de match.” Dit is doodjammer. Ik had zondag zo graag een vijfde wedstrijd in Oostende gespeeld. Ik denk dat we vandaag verdienden te winnen. Ik ben zo fier op mijn spelers. En dat met jongens die amper of geen ervaring hebben met dit soort wedstijden. Deze groep hangt zo hard aan elkaar, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière”, zuchtte de Kangoeroes-coach.

Next step

Het boegeroep naar de scheidsrechters maakte snel plaats voor oorverdovend handgeklap. De Mechelaars mogen trots zijn op hun team. De ‘next step’ is gezet. Volgend seizoen wil de club Europa intrekken. In welke competitie is nog niet geweten. De voorronde van de Champions League vraagt de nodige faciliteiten. De club moet dan op zoek naar een geschikte zaal. De Arena in Deurne wordt genoemd. In de FIBA Europe Cup is de Winketkaai mogelijk wel een optie.

“Ik hoop dat de club nu gelanceerd is. Een seizoen zoals dit opent deuren”, zegt Michiels. “Niet alleen de spelers waren fantastisch, ook het publiek heeft zich erachter gezet. Wie weet treffen we Oostende opnieuw in de finales van de BNXT, op 9 en 11 juni”, aldus de coach, die zijn spelersgroep twee dagen rust voorschreef. Maandag worden de trainingen hervat. Woensdag moet het opnieuw aan de bak voor de BNXT play-offs. Het treft de winnaar van het duel Antwerp Giants – Groningen. Na de 97-63 nederlaag van Giants een zo goed als uitgemaakte zaak. Mechelen mag zich opmaken voor een verre busrit.

Lees ook: meer basketbal BNXT League