Sterk Kangoeroes Mechelen op een zucht van de halve finale: ”We zijn nog maar halfweg”

De heenmatch is binnen. En hoe. Kangoeroes zette in Limburg een collectief nummer neer en werd daar correct voor beloond: 67-91. Zondag de concentratie hoog houden en de halve finale in de Euromillions Cup is binnen.

Dit mag niet meer mislopen. Mechelen liet zich in Limburg van zijn beste kant zien. Twintig minuten moest Kangoeroes zijn uitdager naast zich dulden. Gaandeweg de tweede helft stond er maar één ploeg op veld. De bom van Deroover, later in de wedstrijd nog uitgesloten, aan het einde van het derde kwart (54-65) kwam Limburg niet meer te boven. Een masterclass in collectiviteit lieten de Manneblussers optekenen.

En toch: “We zijn nog maar halfweg”, het waren de eerste woorden van coach Paul Vervaeck na de overtuigende overwinning. De Kangoeroescoach laat zich niet al te gemakkelijk verleiden tot grootspraak. Voetjes op de grond, is eerder het motto van de selectieheer. “Het kan vlug gaan in basketbal. Ik verwacht dat Limburg zondag revanche wil nemen. Onze grote bonus is wat het is. Maar eerlijk gezegd, het is meer dan ik had verwacht. Het gameplan klopte, dan kan een uitslag zoals deze zich voordoen.”, bleef Vervaeck er rustig onder.

Domien Loubry zat vrijdag gewoon in de selectie. De spelverdeler viel in Charleroi uit na een letsel onderaan de voet. Een onderzoek bracht in eerste instantie geen ontsteking of spierscheur aan het licht. Het belette Loubry niet om voluit te gaan en de wedstrijd te beëindigen met 39 minuten speeltijd. De Antwerpenaar scoorde 17 punten en strooide ook nog eens tien assists uit. “We gaan verstandig met Domien omspringen. Zaterdag een beetje uitfietsen, meer niet. Zondag hebben we hem opnieuw nodig”, aldus de coach, die voor het eerst sinds lang Idris Lasisi geen basisplaats gunde. Terry Deroover nam de plaats in van de Leuvenaar.

Indien Mechelen zich kwalificeert voor de halve finale, komt het uit tegen de winnaar van het duel Leuven Charleroi. Een bekertriomf is in de maak.

Limburg: Melson 16, Mitchel 5, Marnegraeve 4, Depuydt 11, Dedroog 4, Desiron 5, Knape 13,

Kangoeroes: Loubry 17 , Deroover 8 , Kherrazi 12 , Clark 7 , Foerts 7 , Thompson 15 , Kok 12, Bogaerts 6, Lasisi 7