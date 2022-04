Showtime aan de Winketkaai: Kangoeroes dolt met Feyenoord en pakt zes op zes in Elite Gold (104-74)

Moeilijke omstandigheden of niet, Mechelen blijft de zeges opstapelen als lege pizzadozen. Wen Mukubu en Alston Shizz vonden we niet terug op het wedstrijdblad. De ploegkapitein bleef deze week weg van de training, ziek. Het probleem bij Alston is van een andere categorie: de lies. De Amerikaan staat voor een paar weken langs de kant.

Drie Belgen en twee buitenlanders, zo startte Mechelen aan zijn opdracht. Joppe Mennes stond voor het eerst in de basis. Die begon meteen met een spetterende dunk. Nog maar achttien jaar en bruisend van talent. Tegen Feyenoord kreeg hij zijn grote kans. “De coach had me deze week aangesproken, ik zou starten aan de wedstrijd”, zegt Mennes. “Nee, ik voelde me niet zenuwachtig. Ik heb het liever zo. Dit smaakt naar meer, maar mijn tijd komt nog. Ik heb nog veel te leren “

Lof

Coach Kristof Michiels sprak na de wedstrijd zijn lof uit over de prestatie van zijn jongen gasten. De boys from Guco deden het uitstekend. “Ik ben een coach die de jongeren een kans wil geven”, kwam de Kangoeroescoach met een niet mis te verstande boodschap naar buiten. “Ik zie genoeg rond mij. Hier in Mechelen durven we het aan om jonge gasten een kans te geven. Ik ben fier op de vervangers van Mukubu en Alston. Een pluim voor Joppe en Jo…en ook voor mezelf.”

Meerdere uitblinkers

Kangoeroes had tegen Rotterdam meerdere uitblinkers. Myels Stephens, om hem niet wekelijks te vernoemen. De Amerikaan wordt met de week beter en heeft zijn grenzen nog niet bereikt, blijkbaar. “I’m banged up”, liet Stephens in de aanloop nog verstaan. En dan zo’n wedstrijd spelen? Tja. Een superstart van Stephens: drie steals en 11 punten in het eerste quarter. Een derde afstandskogel van Foerts zette Kangoeros op een comfortabele 36-21 voorsprong. De ‘oudste’ van de Foerts’ troefde benjamin Niels af. Feyenoord werd collectief overklast. Roemloos ten onder. Van revanchegevoelens viel niets te merken bij de Nederlanders.

Spektakel

Pasje links, pasje rechts, alley-oops: Mechelen liet bij momenten wervelend basketbal zien. Onbaatzuchtig. Na de rust kwam Kotrulja het showelement verder opkrikken. Driepunter met het bord, waarom niet. Veel lukte. Nee, alles. Zelfs Palinckx pakte uit een bommetje, goed voor de century.

Niets dan lachende gezichten na de zesde overwinning op rij in de Elite Gold. Nog één quote had de Kangoeroescoach in de pocket steken: “Voetjes op de grond en rustig blijven”. En weg was ie.

Kangoeroes: Stephens 20 , Loubry 13 , Foerts 14 , Brodeur 12 , Waleson 7 , Palinckx 6 , Kotrulja 18, Van Buggenhout 7, Mennes 7

Feyenoord: Foerts 3 , Sow 1, Stolk 8, van der List 8, Wellian 4, Jones 19, Rhodes 31

Quarters : 24-14, 50-31, 79-94, 104-74