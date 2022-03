Robin Overbeeke (Lindemans Aalst) na verlies in tweede duel tegen VHL: “Beslissende match wordt wellicht ook heel spannend”

“In de voorbereiding op het tweede duel tegen VHL hebben we getracht om onze ziekenboeg zoveel mogelijk leeg te maken”, aldus Aalst-coach Johan Devoghel. “Dat is niet helemaal gelukt. Tim Verstraete trainde pas daags voor de match mee en ik koos opnieuw voor Seppe Baetens op de libero. Verder ontbrak spelverdeler Kamil Droszynski wegens ziekte. Ook Peter Ondrovic was niet helemaal fit en Egor Bogachev kwam terug na ziekte. We hadden dan ook nog eens de pech dat Robbe Van de Velde zich in de eerste set blesseerde (de jonge hoekspeler liep een schouderblessure op, maar kwam nadien weliswaar met een tape toch nog in actie, red.). Het was net als in het eerste duel een match met wisselende kansen. In de eerste set kregen we een reeks tegen in receptie. We hebben ons nadien terug in de wedstrijd gevochten en kwamen verdiend op een 2-1-voorsprong. In de vierde set maakten we teveel foutjes, kregen we een reeks tegen en lukte het ons niet om de kloof te dichten. De vechtlust was er wel en daarvoor moet ik de jongens complimenteren, maar onze opslagdruk viel wat weg.”