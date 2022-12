Robin Henkens (Lommel SK): “Je mag nooit denken dat je er al bent”

“Ik weet best dat het niet fraai was om te bekijken, maar wat zeg je als ook dat soort matchen de volle buit opleveren?” De Lommelse middenvelder kijkt nog eens terug op de voorbije non-match tegen Deinze.

“Als geen van beide teams er in slaagt kansen bij elkaar te spelen, kan je nooit van een mooi spektakel spreken. Dat we er - ondanks het mindere voetbal - wel degelijk in slaagden een overwinning te pakken, vertelt me dat we stappen gezet hebben. Waar sommigen onder druk wel eens het hoofd verloren en door elkaar begonnen te rennen blijven we nu veel strakker in onze opstelling. Dat heet een dosis maturiteit en nuchterheid. Na het pak slaag op RWDM hebben we eens goed gepraat en toen is bij velen het licht aangegaan.”

Winterstop

“Na die onverhoopte 12 op 12 mag je stellen dat onze grote doelstelling voor dit seizoen, de play offs halen, nu echt wel in beeld komt. Maar, je mag in deze sport nooit denken dat je er al bent, want dan kan het nog lelijk tegenvallen. Er resten nog vijf matchen in de reguliere competitie en eerst komen we de beloften van Standard tegen. Eigenlijk zijn al die wedstrijden tegen een jongerenploeg best ongewoon. Bij de ‘echte’ ploegen gaat het uitsluitend om het resultaat, zij spelen nog onbevangen en vrij. Wat resulteert in een wat andere sfeer tussen de lijnen, maar tegelijk ook vaak leuke wedstrijden oplevert.’

“De winterstop is in zicht en eigenlijk is dat best jammer omdat we nu echt wel in een mooie ‘flow’ zitten. Anderzijds bestaat onze spelerskern vooral uit jongens die al zo lang ver van huis zijn en staan te popelen om hun familie nog eens om zich heen te weten. Fijn, maar wees maar gerust dat iedereen voor het zover is nog één keer voor de volle buit wil gaan.”

Standard Luik 16 FC - Lommel SK op zaterdag 17 december om 18 uur.

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League