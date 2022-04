Pover Kangoeroes Mechelen verliest eerste finalewedstrijd van Castors Braine (69-82): “Het is nog niet gedaan”

Twee opeenvolgende balverliezen, zo begon Mechelen aan zijn eerste play-offduel. Het duurde eventjes voor Mechelen zijn zenuwen onder controle wist te houden. Na een 4-8 achterstand kende het zijn beste periode. Wilson nette de gelijkmaker (11-11), Billie Massey gooide haar eerste bom: 16-13. Maar Castors is de eerste beste niet. Het is niet voor niets titelrecordhouder. Na het eerste kwart namen de bezoekers de wedstrijd over. Verdedigend rammelde het langs alle kanten bij de thuisploeg. Lisowa-Mkaba (18 punten voor rust) mocht haar nummertjes blijven opvoeren: 32-35. De problemen voor Mechelen werden er alleen maar groter op. De derde fout van Morrison baarde coach Diels kopzorgen. Met elf punten achterstand en vertwijfeling op de gezichten trok Mechelen de kleedkamer in: 35-46 halfweg. Het ging van kwaad naar erger. Wilson bleef haar taken verwaarlozen, maar ook aanvallend ging het moeizaam. Te veel gedribbel waar het niet moest, een laag tempo en geforceerde acties: zo win je geen wedstrijd tegen een uitgekookte tegenstander als Castors. Morrison mocht naar de bank na haar vierde fout. Wie geloofde er nog in dit Mechelen na 39-57? Resimont. De Belgian Cat probeerde het vuur erin te krijgen: 48-57. Eén keer kwam Mechelen nog onder de tienpuntengrens : 61-70. Het mocht niet zijn. Castors was gewoon een maatje te groot voor dit Mechelen. Werkelijk alles lukte nu voor de Waals-Brabanders. Op het einde hoefde het niet meer voor Konig en co, wedstrijd gespeeld. Een bemoedigend applausje van de thuisaanhang kon er nog af. Na de nederlaag werd er nog een hartig woordje nagepraat in de kleedkamer.