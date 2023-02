Onfortuinlijke Brian Fobbs (Kangoeroes Mechelen) optimistisch na zware blessure: “In augustus speel ik weer”

BASKETBAL BXNT LEAGUEKangoeroes Mechelen zit in een overgangsfase na het uitvallen van Brian Fobbs. Het is aanpassen voor de jongens van coach Kristof Michiels. Twee nederlagen op rij kadert het manco. Zaterdag speelt het zijn laatste thuiswedstrijd in reguliere fase. Charleroi is te gast.

Flashback naar zaterdag 21 januari. Een dikke drie weken geleden liep Brian Fobbs in de wedstrijd tegen Leuven een zware blessure op. Je kan er niet omheen. Het wegvallen van Brian Fobbs weegt op de prestaties van Kangoeroes Mechelen. Een goed moment bestaat nooit, maar dat de klasbak ging gemist worden, stond (hoog) in de sterren geschreven. Neem zijn bijdragen onder de loep. Zonder zijn Amerikaan had Mechelen niet aan tien overwinningen gekomen. Meerdere keren sleurde hij Mechelen door de moeilijke momenten heen. Nu nog staat Fobbs bovenaan in de BXNT- statistieken. Fobbs speelde alsof zijn leven ervan hing. Zijn twintig punten per wedstrijd zijn verwaarloosbaar in vergelijking met zijn verdedigende werklust. Uitzonderlijk voor een Amerikaan die in de Belgische competitie op scorend vermogen wordt afgerekend.

“Brian Fobbs staat in de belangstelling van verschillende Europese topteams”, deelde zijn Agency nog een paar weken geleden op verschillende kanalen. Die droom zit nu voor even in de ijskast. Er wacht de forward een lange revalidatie. Een afgescheurde achillespees is een van de zwaarste blessures die een sporter kan overkomen. Sportdokters plakken er geen termijn op, maar een inactiviteit van acht maanden is het minimum. Dat de club Fobbs faciliteert om zijn revalidatie hier in te zetten, is een nobel gebaar. Velen verkiezen ervoor om meteen te vertrekken naar hun vaderland, bij familie en vrienden. De Amerikaan apprecieert de steun die hij in Mechelen geniet. “Ik ben de club dankbaar”, vertelt Fobbs over de geste. “Hier bij mijn teammakkers revalideren geeft een goed gevoel. Op deze manier blijf ik een stuk bij de ploeg betrokken.”

Een maandenlange opoffering staat hem nu te wachten. Het optimisme dat Fobbs uitstraalt, zal hem helpen in zijn hertel. Tegen Luik liep hij rond met een ‘walking boot’. “Het gaat echt goed met me. Ik voel me prima. De operatie is succesvol verlopen. Vijf dagen in de week ben ik bezig met mijn revalidatie, enkel in het weekend neem ik de nodige rust. Over een paar maanden hoop ik opnieuw op het veld te staan. De echte Fobbs zien we pas terug in augustus. Tegen dan wil ik speelklaar zijn. Is het nu in Mechelen of bij een andere club, dat is nu niet het belangrijkste. Ik wil eerst en vooral weer gezond geraken”, aldus de Amerikaan.

Charleroi

Na twee nederlagen op rij is het uitkijken naar een Mechelse reactie. Zaterdag neemt Kangoeroes het op tegen seizoenrevelatie Charleroi. Jordan Harris kreeg deze week meer tijd om zich in te spelen, en ook Jonas Foerts trainde weer mee. Genoeg om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.