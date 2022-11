Ondanks een 3-0-verlies genoten Lou Kindt en Decospan Menen van het eerste thuisduel in de Champions League: “Een fantastische ervaring”

Omdat sporthal Vauban niet voldoet aan de Europese normen, wijkt Menen voor zijn thuismatchen in de Champions League noodgedwongen uit naar Schiervelde. De Meense aanhang vond vlot de weg naar Roeselare. Een duizendtal fans zorgden voor een schitterende ambiance. “Het was echt fijn om deze wedstrijd tegen zo’n wereldtopper te mogen spelen”, zegt opposite Lou Kindt. “Met de steun van onze talrijke supporters werd het een fantastische ervaring. In het begin van de eerste set lieten we het een beetje afweten, maar nadien hebben we ons in de match geknokt en bij momenten mooi volleybal getoond. In de tweede set hebben we heel goed meegedaan. We mochten misschien zelfs heel even dromen van setwinst, maar op het einde kwam de klasse van de Poolse kampioen naar boven. Een set pakken zat er uiteindelijk niet in, maar ik vind dat we toch positief mogen terugblikken op wat we getoond hebben.”

“Net als in onze eerste CL-match tegen Trentino weet je vooraf dat winst zo goed als onmogelijk is. We speelden dan ook zonder druk en konden genieten van de wedstrijd. We hebben vechtlust getoond en gingen voluit voor elk punt. Dat zijn positieve zaken die we meenemen naar de competitie en waarop we ook op training kunnen verder bouwen. Hoewel we in de Champions League twee keer met 3-0 verloren, zitten onze prestaties in stijgende lijn. Tegen Achel leverden we een mooie prestatie. Het leverde ons de langverwachte eerste overwinning op. Die zege deed echt deugd. Het komt er nu op aan om onze evolutie de volgende weken verder te zetten.”

Dit weekend is Menen vrij. De eerstvolgende opdracht is de competitiewedstrijd van zaterdag 26 november thuis tegen seizoensrevelatie Gent. “Het intensieve wedstrijdschema van de laatste weken is wel fijn om van match naar match toe te leven. Langs de andere kant zal het vrije weekend ook wel deugd doen. De thuismatch tegen Gent wordt niet makkelijk. De Oost-Vlamingen lieten al uitstekende resultaten optekenen en zijn de ploeg in vorm. Het is aan ons om daar een antwoord op te vinden. We gaan het duel in ieder geval zo goed mogelijk voorbereiden. We willen onze evolutie verderzetten en het zou zoveel deugd doen als we Gent zouden kunnen kloppen”.

De 25-jarige Kindt werd opgeleid in de Volleybalschool van Vilvoorde. Vervolgens speelde hij telkens twee seizoenen bij Asse-Lennik/Aalst, Maaseik en Roeselare. Momenteel is hij bezig aan zijn tweede seizoen bij Menen. “Op het einde van de voorbereiding liep ik een lichte blessure aan de buikspieren op”, zegt de Oost-Vlaming van 2,02 meter. “Er is nog enige voorzichtigheid geboden, maar de blessure hindert me niet meer in mijn spel. We gaan er als ploeg week na week op vooruit. Het zou mooi zijn als we deze stijgende lijn kunnen verderzetten.”

