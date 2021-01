Negen nieuwkomers bij Blauwvoet Otegem: “Door de vele vertrekkers waren we genoodzaakt nieuwe groep te bouwen”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BTweedeprovincialer Blauwvoet Otegem pakt voor komend seizoen met een nagenoeg volledig nieuwe ploeg uit. Het team van voorzitter Mathieu Salembier telt momenteel negen nieuwe spelers. Meest opvallend is de komst van Nicolas Ducatteeuw (26). Hij komt over van de Oost-Vlaamse eersteprovincialer Jong Zulte.

Ducatteeuw, zelfstandig schilder uit Tiegem, begon met voetbal bij de jeugd van Blauwvoet Otegem en speelde nadien bij Zulte Waregem en de jeugd van AA Gent. Na Gent volgden passages bij Olsa Brakel, RC Waregem, WS Lauwe en dit seizoen Jong Zulte, dat straks door financiële redenen vrijwillig zakt naar vierde provinciale. “Nicolas is een echte nummer 10, die onze jonge gasten op sleeptouw zal nemen”, aldus voorzitter Salembier. “We zijn Nicolas dankbaar dat hij in deze moeilijke tijden toch vertrouwen heeft in onze visie.”

Spits Brent Scherpereel komt over van eersteprovincialer Sparta Heestert en droeg eerder het shirt van KRC Harelbeke waar hij in de eerste ronde van het seizoen 2017-2018 speelminuten in het eerste elftal kreeg. De broers Jari en Deven Vandeputte verlaten dan weer reeksgenoot FC Moen en speelden eerder samen in Harelbeke en RC Waregem. Maxim Sabbe woont in Moorsele. Hij speelde bij de jeugd van Harelbeke. Anas Desmet komt over van derdeprovincialer SV Kortrijk en speelde vroeger voor Eendracht Hooglede en Lendelede. Nabil Souhail (SV Kortrijk ) is eveneens nieuw bij de Panda’s, die eerder de komst van Michael Haffner en Curtis Tshikanda Kasongay van de beloften van Eendracht Wervik bekendmaakten.

Blijvers

Blijvers zijn doelmannen Ruben en Jonas De Bosschere, Bart Lams, Thibault Phyffereon , Robin en Thomas Malfait , Robbe Coorevits , Joris Vaneeckhout, Lowie Smet en Douglas De Smet. “Door de vele vertrekkers waren we genoodzaakt een nieuwe groep te bouwen”, aldus Salembier. “Met een mix van trouwe blijvers, jonge talenten, Nicolas Ducatteeuw met zijn vele ervaring en onze eigen beloften geloven we in een nieuw dynamiek. Kansen geven in moeilijke tijden”, besluit de preses van de tweedeprovincialer.

De nieuwe trainer Nordine Vanroosbeke gaat samenwerken met assistent Steven Dessein en keeperstrainer Jean-Marie Lutin, de twee blijvers in de technische staf van Otegem.