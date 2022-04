Myles Stephens en Kangoeroes Mechelen begroeten Feyenoord: “Kapotte shotklok brak ons ritme”

BASKETBAL BNXT LEAGUEKrijgt Kangoeroes Mechelen zaterdag een geprikkeld Feyenoord voor zich? Forfaitcijfers (0-20) is een zege zonder garanties, evenwel. We gaan het zien. De Rotterdammers bleven na de heenmatch met een wrang gevoel achter. Mechelen verloor nog geen enkele wedstrijd in de Elite Gold.

Is Feyenoord uit op sportieve revanche ? Drie minuten voor het einde, bij een 61-71, werd de heenwedstrijd vroegtijdig afgeblazen. Het arbitrale trio nam de beslissing nadat de shotklok meer niet dan wel werkte. Feyenoord was op het einde aan een intense comeback bezig, bij Mechelen draaide het vierkant. Kangoeroes was ontregeld na de lange onderbreking tussen het derde en vierde quarter in. De ruime, opgebouwde voorsprong slonk met de minuut.

“We waren uit ons ritme na die kapotte shotklok”, zegt Myles Stephens. “Feyenoord gaf de indruk terug te komen, maar dat hadden we louter aan onszelf te danken. Concentratieverlies speelde ons parten. In de plaats van compact te blijven spelen, vielen we uiteen. Jammer dat de partij zo werd afgesloten, dit had niet mogen gebeuren”, geeft Stephens toe.

Fysieke speelstijl

De fysieke speelstijl van de Amerikaan blijft niet zonder gevolgen. Stephens is een speler die de duels opzoekt. De rug, de knie, de kuit: het zijn kleine kwaaltjes die aantikken

“I’m really banged up”, bevestigt Stephens. “Vaak lig ik op de grond, ik ga voor niemand uit de weg. Zo zit ik ineen. Soms brengt dat blessures met zich mee, maar niet genoeg om me zaterdag langs de kant te houden. Ik zal er staan. Zeker weten. De coach heeft me een dagje rust gegeven. Winnen we dit weekend opnieuw, dan betekent dat een zes op zes. We hebben nog een paar overwinningen nodig om zeker te zijn van de tweede plaats. Dat is het doel.”

Toekomst

“Of ik volgend seizoen bij de Kangoeroes blijf? Daar ben ik nu niet mee bezig. Mechelen is op dit moment prioriteit nummer één, en niet Stephens. Ik heb het hier naar mijn zin. Alleen het weer steek soms tegen. Een goede week geleden scheen de zon, vandaag valt het water met bakken uit de lucht. Regelmaat bestaat in België niet”, besluit Stephens met een grapje.

Twee spelers kenden deze week een verstoorde wedstrijdvoorbereiding. Wen Mukubu ( ziek) en Shizz Alston ( lies) sloegen een paar trainingen over.