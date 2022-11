Morgan Bertsch en Kangoeroes staan voor dubbele opdracht tegen Kortrijk: “Fysieke en mentale rust kan nooit kwaad”

BASKETBAL beker / Top division 1De vrouwen van Kangoeroes treffen in minder dan 48 uur twee keer Kortrijk Spurs. Tweemaal hebben de Maneblussers het thuisvoordeel. Vrijdag begint Mechelen aan zijn bekerwedstrijd met als inzet een plaats bij de laatste vier. Zondagmiddag is het competitie.

De interlandbreak zit erop. Kangoeroes vaardigde twee speelsters af voor de Cats. Laure Resimont en Heleen Nauwelaers kwamen zondag in actie tegen Bosnië en Herzegovina. De Poolse Amalia Rembiszewska werd ook opgeroepen voor haar vaderland. Zij kwam in actie tegen Slovakije. Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om de batterijen op te laden of er enkele dagen tussenuit te knijpen.

“Fysieke en mentale rust kan nooit kwaad”, zegt de 25-jarige Morgan Bertsch. De Amerikaanse is een topspeelster en startte haar buitenlandse carrière in Rusland. Later verhuisde ze naar het Poolse Gdynia. “In Rusland heb ik nog tegen Meesseman gespeeld. In vergelijking met de Belgische competitie is de Russische wel van een ander niveau. In Polen wordt er ook goed gebasket. Dat Kangoeroes in de EuroLeague speelt, heeft invloed gehad op mijn beslissing. Ik vind dat we ons competitief opstellen. Afgezien van de eerste wedstrijd werden we nooit weggespeeld. Hier worden club en speelsters sterker van”, stelt de Amerikaanse.

Aanvallende impulsen

Aanvallend heeft ze heel wat in haar mars. In Top Division One zit ze aan een gemiddelde van veertien punten per wedstrijd. In de EuroLeague doet ze met zestien nog beter. Drives, halve afstandshots of driepunters: Bertsch is voor coach Arvid Diels een belangrijk wapen.

Op haar vijfde begon Bertsch met basketbal. “Ik kom uit een familie waar basketbal leeft”, vertelt de powerforward. “Grootvader en mama hebben in college gespeeld. Mijn oudere zus is ook met basketbal opgegroeid. Het heeft een tijdje geduurd voor ik me in de kijker kon spelen. Aanvankelijk toonden er niet veel ploegen interesse, maar bij UC Davis kreeg ik mijn grote kans. De WNBA heb ik niet gehaald ondanks verschillende trainingskampen. Het blijft mijn grote droom. Ik blijf aan mezelf werken om een betere speelster te worden. Elk jaar probeer ik een er een facet aan toe te voegen. Zo is mijn driepuntshot de laatste tijd sterk geëvolueerd. In de eerste plaats wil ik een veelzijdige speelsters zijn. Van alles wat”, aldus de 1m90 metende Bertsch.

Kyra Bruyndoncx werkt voort aan haar comeback. De talentrijke shootingforward traint alsnog zonder contact.

