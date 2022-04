Marie Vervaet en Kangoeroes staan in halve finale play-offs tegenover Namen: “We zijn aan elkaar gewaagd”

BASKETBAL TOP DIVISION WOMEN PLAY-OFFSHet echte werk in Top Divison One Women staat voor de deur. Na het opwarmertje in de eerste ronde – Waregem werd kansloos opzijgezet – nemen de vrouwen van Mechelen het op tegen Namen. De winnaar van de ‘best-of-three’ gaat naar de finale. Kangoeroes speelt vrijdag eerst op verplaatsing.

Nu vrijdag in Namen, zondag thuis aan de Winketkaai. De eerste twee wedstrijden van de halve finale liggen vast. Een eventuele derde match wordt op dinsdag 19 april gespeeld. Ook dan geniet Kangoeroes het thuisvoordeel. Vier keer stonden Mechelen en Namen dit seizoen al tegenover elkaar. Tweemaal in de competitie, evenveel keer in de Fiba Europe Cup. Daaruit blijkt dat er spannende confrontaties in het verschiet liggen. Twee-twee staat het in de onderlinge confrontaties. “We zijn aan elkaar gewaagd”, bevestigt Marie Vervaet.

De Walen zijn van een ander niveau dan Waregem. Een paar weken geleden wist Namen titelfavoriet Castors nog te kloppen. “Namen zit inderdaad in een goede periode. Met hun nieuwe Portugese guard Viana en het offensieve vermogen van Ogun hebben ze voldoende wapens in huis. Maar dat geldt ook voor Kangoeroes”, klinkt het. “Zelf vind ik dat we aan een sterk seizoen bezig zijn. Dat hebben we bewezen door de beker te winnen. Nu Morrison speelklaar wordt verwacht en Wilson op kruissnelheid komt, moeten we ambities durven tonen. We gaan voor de dubbel.”

Rol

Vervaet zit de laatste weken goed in haar vel en ziet haar productiviteit toenemen. De 22-jarige power-forward begon haar carrière bij Vilvoorde, waar ze nu nog woont. Sint-Katelijne Waver werd haar tweede club. Dit seizoen werd Vervaet bij de Mechelse fusieplannen betrokken en maakte ze mee de overstap naar Kangoeroes. “Door de blessures van Morrison en Resimont kwam ik de voorbije wedstrijden meer in beeld. Maar in het algemeen kan ik leven met mijn rol in de ploeg. En die begint meestal vanaf de bank. Het is aan mij om klaar staan als de coach me nodig heeft. Ik voel me goed in Mechelen. Ik ben aan mijn stagejaar ergotherapie bezig en heb nog een contract voor volgend seizoen”

Programma halve finale: vrijdag 15/4: Namen- Kangoeroes om 20.30 uur; zondag 17/4: Kangoeroes – Namen om 15.15 uur. Een eventuele belle vindt op dinsdag 19/4 in Mechelen plaats.

