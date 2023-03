Laure Resimont en Kangoeroes Mechelen verdedigen bekertrofee tegen Castors Braine: “Iedereen is er klaar voor”

BASKETBAL VROUWEN BEKER VAN BELGIËDe vrouwen van Kangoeroes Mechelen spelen zaterdag hun tweede bekerfinale op rij. In Vorst Nationaal kruist het de degens met Castors Braine. De Waals-Brabanders zijn na Mechelen de best presterende ploeg in Top Division One. Een open clash.

Groot event in Vorst Nationaal. De concerttempel wordt dit weekend omgetoverd tot een basketbalarena. De finales van de Lotto Basketball Cup worden bij de vrouwen en mannen ingevuld door Kangoeroes, Castors Braine, Oostende en Antwerp Giants. Het tweedaagse sportfestival start op zaterdag.

Voor de tweede opeenvolgende editie is daar Kangoeroes Mechelen bij. Vorig jaar hadden de speelsters van coach Arvid Diels geen partij aan Panters Luik. In Namen mocht het zijn eerste prijs ooit ( na de fusie tussen Kangoeroes en SKW ) de lucht in steken. 83-51 stond het na veertig minuten éénrichtingsspel. Met Castors Braine wacht een ander kaliber. In de nationale competitie staat Mechelen afgetekend aan de leiding (zestien op zestien), Castors heeft twee nederlagen in te lopen op zijn rivaal.

“Dit wordt een finale tussen twee speelstijlen”, zegt ploegkapitein Laure Resimont over de aanstaande afspraak. “Iedereen is er klaar voor. Als Kangoeroes zijnde willen we bevestigen. Vorig jaar werd de finale in een kleinere zaal gespeeld. De supporters zaten toen dicht tegen het veld. Spelen in Vorst Nationaal heeft ook wel iets. Een stuk impressionanter. Ik verwacht toch heel wat volk om de sfeer erin te krijgen. Na ons eerste groot succes willen we daar graag een verlengstuk aan breien. We jagen op onze twee beker op rij”, stelt Resimont.

Europese ervaring

Kangoeroes verliet de EuroLeague met opgeheven hoofd. In zijn debuutseizoen strandde het op twee overwinningen. Twee keer lag het zwaar onder, alle andere wedstrijden toonde het zich competitief. “Die ervaring pakken we mee naar de rest van het seizoen”, stelt Resimont. “Een fantastische belevenis. In de meeste wedstrijden hebben we ons getoond”, aldus de Mechelse.

Competitie

Kangoeroes werkte afgelopen dinsdag zijn zestiende competitiewedstrijd af. De buren uit Boom konden de competitieleider niet verontrusten. Resimont en co wonnen met 88-43. Aan de rust (46-12) kon coach Arvid Diels zijn topspeelsters al sparen. Kangoeroes blijft zo ongeslagen en heeft de pole position in de play-offs zo goed als op zak.

Kangoeroes: Berkani 16 , Morrison 12 , Resimont 14, Rembiszewska 6 , Bertsch 7 , Van Gils 11, Bruyndoncx 8, Kibedi 5, Denys 4.

Lees ook: meer basketbal