Knieblessure Nick Celis (3x3 Lions, Oxaco) minder erg dan gevreesd: “Geen ernstige schade gevonden”

Opluchting ten huize Celis. De knieblessure die Nick Celis zaterdag opliep in een wedstrijd met Oxaco, lijkt goed mee te vallen. De 3x3 Lion onderging vandaag een onderzoek aan de getroffen knie. Geen gescheurde kruisband, maar een zware kneuzing luidt de eerste diagnose. Een meevaller. Want de eerste berichten die zondag binnenstroomden, waren nochtans somber. Nick Celis gaf zondag tijdens de bekerfinale op Sporza tekst en uitleg. “Ik vrees voor een gescheurde kruisband. Hierdoor dreig ik het WK te missen”, hield Celis zich voor de camera’s sterk. Die schrik mag nu opgeborgen worden.

MRI-scan

“Ik heb vandaag heel goed nieuws gekregen”, laat Celis weten. “Een MRI-scan wees uit dat er geen ernstige schade is. Dokter Stappers heeft me gerust gesteld. Het is goed mogelijk dat ik over een tweetal weken weer mag gaan opbouwen. Rustig welteverstaan. De impact op het achterste kapsel aan de knie was best stevig. Wellicht heeft die klap veel pijn en vochtopeenhoping veroorzaakt. Ik kon nauwelijks stappen. Intussen werd er een eerste knievochtbehandeling opgestart. Vijf spuiten met overtollig vocht werden er uit de knie gehaald.”