Kangoeroes wint eerste bekerfinale ooit na overtuigende prestatie (83-51): “Een hoogdag voor het Mechels basket”

VROUWENBASKETBAL FINALE BEKER VAN BELGIËKangoeroes Mechelen staat voor eeuwig in de geschiedenisboeken gegrift als bekerwinnaar. In Saint-Servais pakte het zijn eerste grote trofee ooit. Die eer is weggelegd voor het vrouwenteam van coach Arvid Diels. Luik onderging de wet van de sterkste (en Morrsion).

De Beker van België bij de vrouwen gaat dit jaar naar de Mechelse trofeeënkast. Terecht. Want wie topfavoriet Castors Braine uit de beker wipt en het nummer vier uit de competitie velt, verdient meer dan een troostplek. In het neutrale Saint-Servais moest het gebeuren. Mechelen betrad de arena als ‘thuisploeg’, Luik stond op de affiche als ‘bezoeker’. En er waren drie vrouwelijke scheidsrechters om alles in goede banen te leiden. Coach Pierre Cornia moet er het zijnen van gedacht hebben na de match. Vijftien minuten duurde de Luikse furie. Na 25-21 voelden de Panters de bui al hangen. De Walen kregen Morrison nooit in bedwang. De Chileense was overduidelijk uit op een masterclass. Morrison is een scorings- en reboundmachine pur sang. “We zijn Morrison blijven opzoeken”, zei coach Arvid Diels achteraf. Morrison zou uiteindelijk eindigen met 35 punten en 16 rebounds. De averij voor Luik werd er alleen maar groter op: ook Vervaet begon haar nek uit te steken. Bij de derde bom van Bruyndonckx (4/6 driepunters) had Kangoeroes zijn grootste voorspong beet: 53-30.

Heksenketel

De sfeer zat er goed in zaterdagavond in een uitverkochte Hall Octave Henry. ‘Let ’s go Kangoeroes, let ’s go.’, zong het Mechels legioen uit volle borst. Er kon Mechelen nog maar weinig gebeuren na het derde kwart. Resimont zette het verschil in kwaliteit nog meer in de verf: 75-41. Luik was nooit bij machte om te reageren. Annie Kibedi mocht de eindscore vastleggen: 83-51. Het feest kon beginnen.

“Dit is een hoogdag voor het Mechels basketbal ”, beschreef Arvid Diels zijn eerste gevoel. “Zowel wij als Luik verdienden in deze finale te staan. We wilden niets aan het toeval overlaten. De focus was er van de eerste minuut. Op het einde heeft iedereen kunnen meegenieten”, aldus de Kangoeroes-coach.

Voor Morrison werd het niet haar eerste beker. De MVP was zielsgelukkig na haar sterke match. “Dit is mijn vierde beker. Alle vier in verschillende landen”, zei de Kangoeroescenter. “We zijn goed compact gebleven, dat was nodig zonder Becky Massey. Hiervoor ben ik naar Mechelen gekomen, om prijzen te pakken. Op deze overwinning valt niets af te dingen. Op geen enkel moment zijn we in de problemen gekomen”, aldus Morrison.

Morrison toont haar dominantie in een luchtduel.

Dubbel

Luc Katra moet zich zaterdag de gelukkigste deurwaarder van het land hebben gevoeld. Na 25 jaar voorzitterschap heeft de sympathieke Limburger eindelijk gevonden waar hij jarenlang zo hard van droomde: roem. Alleen een prijs ontbrak. “Dit is een zalig gevoel. En dit in m’n jubileumjaar”, glunderde Katra na de champagnedouche. “Het project met SKW is de juiste move geweest. Sint-Katelijne-Waver heeft organisatie en knowhow naar Mechelen gebracht. Onze goede verstandhouding en samenwerking heeft nu tot een eerste resultaat geleid. Geen enkele club in België heeft wat Mechelen heeft: een vrouwen-en mannenteam op het allerhoogste niveau.”

Voor het seizoen sprak de preses ambitieuze taal. Twee van de drie doelstellingen – Europa, beker, competitie - zijn half maart al vervuld. “En nu gaan we voor de dubbel”, weet Katra van geen ophouden. “Waarom niet dromen? Dromen mag. We hebben bewezen dat we onze voet naast Castors kunnen zetten. Ik ga niet vooruit lopen, maar het is best mogelijk dat we eerstdaags nog nieuws te melden hebben”, aldus een fiere Luc Katra. Een tweede buitenlandse (Amerikaanse) speelsters lijkt in aantocht. Het is de voorzitter menens.

Na de wedstrijd zocht een uitgelaten Kangoeroesfamilie de Winketkaai op. Een dj in stijl draaide het feestje op gang. 12 maart 2022, een dag om niet vlug te vergeten.

19-14, 39-27, 64-37, 83-51

Kangoeroes: Katanic 6, Morrison 35, Resimont 13 , Bruyndoncx 12 , Billie Massey , Vervaet 7 , Van Gils 12, De Vooght, Courthiau , Kibedi 2.

Laure Resimont met de beker.