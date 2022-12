Kangoeroes ontvangt Turkse Mersin met wereldtoppers Joquel Jones en Chelsea Gray

BASKETBAL VROUWENKangoeroes Mechelen draait op twee snelheden. In Top Division One is het ongenaakbaar. In de EuroLeague blijven de resultaten uit. Donderdag ontvangt Mechelen het Turkse Mersin, met de beste speelsters van de wereld: Joquel Jones en Chelsea Gray. Een niet te missen wedstrijd.

In Top Division One Women heeft Mechelen geen reden tot klagen. Zondag won het de absolute topper van Castors Braine met 71-61. Door deze overwinning blijft het ongeslagen, al had verschil groter mogen zijn vond ook coach Arvid Diels. Op het einde verzuimde Mechelen het onderlinge doelsaldo op te trekken. We kunnen de Mechelse coach volgen. Het thuisvoordeel in de play-offs kan de Maneblussers op weg zetten naar een tweede landstitel op rij. Toch staat Mechelen er nu al beter voor dan een jaar geleden. Kyra Bruyndoncx is terug uit blessure, maar heeft nog tijd nodig om op niveau te geraken. Eva Van Gils en Renée Denys vulden de voorbije weken hun rol goed in. Dat veel rond het trio Bertsch, Morrison en Berkani draait, is niet verwonderlijk. Zij kunnen de top in Europa aan.

EuroLeague Women

De Europese ervaring heeft Mechelen zondag geholpen. Donderdag moet Kangoeroes weer voor de EuroLeague in de arena. Het treft CBK Mersin. Het Turkse team zal in sporthal De Schalk ongetwijfeld op vocale steun kunnen rekenen. Mersin staat in groep B in de middenmoot, maar daar kan snel verandering in komen. Begin deze maand versterkte Mersin zich met niemand minder dan Chelsea Gray. Afgelopen seizoen won ze met Las Vegas de WNBA. Ze werd uitgeroepen tot MVP van Finals! Het Turkse team heeft kwaliteit op overschot. Wie kent Joquel Jones niet? De Bosnische speelde lange tijd samen met Emma Meesseman voor het Russische Ekaterinburg. Het importproduct uit de Bahama’s rolde in november 2021 op eigen houtje nog de Belgian Cats op. Een ongeziene prestatie: 44 punten en 23 rebounds!

Prestigematch

“Voor zulke wedstrijden als deze doe je het”, zegt Heleen Nauwelaers, die tegen Castors een double-double vergaarde (12 ptn, 10 rbs). “Tot nu toe is het een campagne van ‘net niet’. Zelden worden we weggespeeld, alleen de resultaten blijven uit. De wedstrijd tegen Mersin is een prestigematch. Je kan niet elke dag zeggen dat je tegen toppers als Jones of Gray mag spelen. We gaan alles uit de kast halen”, aldus de Belgian Cat.

In het klassement staat Mechelen onder zijn waarde geklasseerd. Het sprokkelde één zege uit zes wedstrijden.

Volledig scherm Chelsea Gray, bovenaan rechts, vierde in september nog de wereldtitel in Sydney met de Verenigde Staten. In de finale startte ze als basisspeelster. Gray lukte 10 punten en 8 assists. © AP