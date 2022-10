Kangoeroes moet drie spelers missen in Roemenië. Coach Michiels: “Eén zege tegen Oradea moet volstaan om door te stoten”

Krijgt de perfecte week straks een weekje bij? We krijgen er niet genoeg van, maar zonder drie volwaardige spelers Cholet en Antwerp Giants van de overwinning ontnemen, mag nog één keer gezegd worden. Het is niet alledaags. Het kan dus niet op voor jongens van coach Kristof Michiels, die nog altijd niet over zijn sterkste selectie kan beschikken. DeAndre Davis, Jo Van Buggenhout en Luka Kotrulja reizen dinsdag niet mee af naar Roemenië. Het drietal revalideert verder in Mechelen. “Op training liep ik een kniestoot op”, zegt Davis over zijn blessure. “Over een paar weken hoop ik weer aan te pikken.”

De Mechelse coach heeft een boodschap voor Davis: “Ik hoop dat hij snel de oude is, want hij is een bijzonder goede speler. Tegen Luik is hij te ver gegaan. Zijn pijngrens ligt bijzonder hoog”

Domien Loubry

De gezondheidstoestand om Domien Loubry is onder controle. De spelverdeler kwam nochtans niet zonder kleerscheuren uit de strijd tegen Antwerp Giants. Kort voor de rust liep Loubry een gapende wonde aan de neus op. Het bloed gutste op de vloer. Tijdens de rust werd Loubry met spoed behandeld door een arts die toevallig in de zaal was. En of dat nog niet goed was, verzwikte hij in het vierde quarter zijn enkel. Game over. “Gelukkig is zijn enkel in orde. De wonde boven de neus diende genaaid te worden, maar ook dat is in orde”, geeft de Kangoeroes-coach een stand van zaken. “Het belangrijkste is: hij kan spelen.”.