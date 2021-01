Kangoeroes Mechelen voor het eerst in zijn bestaan naar de halve finale: “Dit is een mijlpaal voor de club”

Nog geen twee jaar geleden gingen Kangoeroes en Pitzemburg Mechelen een ambitieus project met elkaar aan. Zondag rolde het eerste succesje al van de drukpers. Het ticket voor de halve finale van de Beker van België staat op papier. Zonder meer een historisch moment. Dat de kwalificatie zo gemakkelijk zou verlopen, had niemand verwacht. Vrijdag in Limburg kreeg de bekertriomf al een eerste keer vorm. Niet alleen dankzij Mohamed Kherrazi en Domien Loubry. Een ‘ team effort ‘ uit het boekje en een sterke coaching zagen we. Coach Paul Vervaeck gebruikte zijn spelerspersoneel optimaal. Zondag, hoe menselijk ook, lag de beleving een stuk lager. Vierentwintig punten stond Limburg in het schuld (heen, 67-91). Zeker in de eerste twintig minuten nam Kangoeroes de wedstrijd niet altijd serieus op en leefde het gevoel van een ‘ verplicht nummer’. Een nipte nederlaag kon nog net: 68-71.Natuurlijk had Paul Vervaeck er graag een tweede overwinning aangebreid. Hij zal het de spelers misschien kwalijk genomen hebben, maar toch: “Echt blij ben niet met deze prestatie. Maar we zijn geplaats voor de halve finale, dat is op zich positief. Maar we kunnen een stuk beter dan vandaag, ook dat is positief”, hield de trainer het kort.