Kangoeroes Mechelen verspeelt halvefinaleplaats bij Charleroi na 90-74 nederlaag: “Beker was een doel”

Kangoeroes zal nog minstens één jaar moeten wachten om de Beker van België weg te kapen. Het had vrijdag aan de Winketkaai nochtans gedaan wat het moest doen. Winnen, en als het kon met genoeg. Het resultaat uit de heenmatch (87-75) bleek dan toch niet voldoende. Kangoeroes kreeg een gretige thuisploeg nooit aan de leiband. Amper tot geen verdedigende intensiteit. Charleroi wilde duidelijk veel meer. Op Brian Fobbs hoefde coach Michiels deze keer niet te rekenen. De Amerikaan liet het voor één keer afweten (0 op 6 driepunters). Aanvallend zat er zand in de Mechelse machine. Dat de thuisploeg 90 punten op het scorebord schilderde, is de echte oorzaak van het verlies. Zonder grinta kan je het schudden tegen de jongens van coach Rotsaert. ‘No sweat, no glory’ is geen holle leuze. Mechelen gaf de wedstrijd helemaal uit handen na de rust. Bij een 66-53-stand was het al virtueel uitgeschakeld. Het kon de realiteit niet meer ontlopen. Brian Fobbs probeerde in de laatste seconden nog een verlenging uit de brand te spelen. Mechelen gewipt.

“De beker was een belangrijk doel. Ik wist dat Charleroi tot deze prestatie in staat was. We zochten te vaak naar individuele oplossingen. Het publiek heeft zijn rol gespeeld", aldus Kristof Michiels.

Na de uitschakeling in de FIBA Europe Cup is nu ook de Lotto Basketball Cup een afgelopen hoofdstuk. De BNXT-League is het enige dat nog rest. De eerstvolgende competitiematch tegen Brussels mag niet verloren gaan.

Nieuwe zaal

Extra sportief kwam er beter nieuws uit de bus. Basketbalclub Kangoeroes Mechelen zit in de lift. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is er heel wat veranderd na jaren van fusies. Voor de hyperambitieuze voorzitter Luc Katra is the sky the limit. Een nieuwe baskettempel stond op de bucketlist. Afgelopen week onthulden stad Mechelen en club Kangoeroes hun plannen. “Over twee jaar willen we in onze nieuwe zaal spelen, pal naast de oude”, klinkt Luc Katra opgetogen. “Kangoeroes zal optreden als bouwheer. Een belangrijke stap in de expansie van onze club. Een boost voor iedereen die met ons project begaan is”, aldus de voorzitter.

Kangoeroes: Aririguzoh 17, Mukubu 15, Loubry 10, Mennes, Palinckx 7, Davis 5, Fobbs 5, Kotrulja, Thomas 10, Foerts 5

Quarters: 21-17, 45-39, 63-53, 90-74