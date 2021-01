Kangoeroes Mechelen verrassend onderuit (74-89) tegen Charleroi: “Niet goed genoeg om het af te maken”

Er bleef nog weinig over van al het goede van de voorbije weken. Twee wedstrijden -Giants en Brussels- waarin Mechelen veel intensiteit toonde en terecht lof vergaarde. Nog in het eerste kwart werd duidelijk dat Charleroi met een missie naar Mechelen was afgezakt. De tegenstand het leven zuur maken. Vooral Domien Loubry en Terry Deroover – voor de derde opeenvolgende match niet op niveau - kregen amper ademruimte. “Charleroi voerde een geweldige, agressieve druk uit op onze spelverdelers. Onze guards zagen af tegen al die pressing”, zag ook coach Paul Vervaeck, die met hersenspinsels halfweg de kleedkamer introk. De verdedigende aanpak van Charleroi ontregelde Mechelen. De ruststand was dan ook uitzonderlijk: 24-34. Even uitzonderlijk naar Mechelse normen: het lage afwerkingspercentage, 23 procent. Meer dan twintig minuten had de thuisploeg nodig om orde op zaken te krijgen. Een achtervolgingsrace werd het, zonder ‘ happy end’. “Aanvallend ging het een stuk beter in het derde kwart. Maar wat koop je ermee, we lieten meer tegenscoren. Vooral in de één-tegen-één situaties werden we al te gemakkelijk geklopt”, zette de Kangoeroescoach zijn betoog verder.