Kangoeroes Mechelen slikt zure nederlaag tegen Antwerp Giants: “Toch heel wat goede punten gezien”

Winst of verlies kunnen soms erg dicht bij elkaar liggen. Kangoeroes -Antwerp Giants had hier alles van weg. Eindstand 74-77. Mechelen en Giants waren elkaar waard in het streektreffen. Het ging om details. Toch was er veel te doen over een al-dan-niet loopfout van Trevor Thompson. De Amerikaan zag zijn twee punten afgekeurd in money-time.

We vroegen naar de mening van Paul Vervaeck. “Ik zou deze fase nog eens willen terugzien. Maar ik denk dat het geen loopfout is”, oordeelde hij. “Dit is o zo cruciaal. Het gaat hier om een twijfelgeval, bepalend over winst of verlies. En dan deze beslissing. Voor mij is dit niet duidelijk.”

Positieve punten

“We weten dat Antwerp Giants zeer goed is in de aanvallende rebound, het beste team uit de League”, begon coach Paul Vervaeck zijn wedstrijdanalyse. “Voor ons is rebounding nog altijd een belangrijk werkpunt. Na vandaag ben ik tevreden met de uitvoering van het gameplan. Ook mijn jongens stonden goed in het plukken de terugkaatsers. Zeventien stuks namen we aanvallend weg, met verschillende scores als gevolg. Het is spijtig dat we verloren hebben, maar ik zag vooruitgang. Dit is een ‘process’.”

Belgisch talent

Dat het Belgisch basketbal in een moeilijke periode zit, is geen geheim. En toch zagen we enkele lichtpunten in het Antwerps onderonsje. Talent van eigen bodem. Zo liet Vic Van Oosterwyck zich niet onbetuigd. Zijn inbreng deed het wedstrijdbeeld kantelen. De jeugdinternational vulde zijn minuten meer dan nuttig in. Een overwinning had zijn inspanning nog beter doen lijken.

Nog Liers geschoold: Niels Van Den Eynde. Net twintig jaar geworden. Ook spelmaker van origine en naturel van uitvoering. Aan flair geen gebrek. Nog enkele jaartjes rijpen en de toekomst is verzekerd. Van Den Eynde stond tegen Kangoeroes in de ‘ starting-five’ en speelde op zekerheid.

Laten we de eerste speeldag van 2021 koesteren. De bestuurders van Antwerp Giants trokken als kerstcadeau Sterling Gibbs aan (broer van Asthon Gibbs, ex-Kangoeroes, red.). De Amerikaanse pointguard krijgt de verantwoordelijk om de ambities van de Antwerp Giants te realiseren. De (nog) niet speelgerechtigde Gibbs zag hoe zijn nieuw team alvast van de nood een deugd maakte. Aan hem om de stiel door te geven.

