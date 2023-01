Kangoeroes Mechelen lijdt tegen DVTK zwaarste nederlaag van het seizoen: “Hopelijk worden de jongeren hier sterker van”

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUEDe vrouwen van Kangoeroes Mechelen zien af in de EuroLeague. Donderdag leed het zijn zwaarste nederlaag van het seizoen tot dusver. Het verloor met 60-96 van het Hongaarse DVTK Therm. Een ploeg die het in de heenronde ei zo na wist te kloppen.

Kangoeroes moet het hoofd buigen in de EuroLeague. De prestigieuze competitie blijkt te hoog gegrepen voor de smalle, jonge kern van Arvid Diels. Tegen DVTK Therm kwam die stelling tot uiting. De 60-96 eindscore is een dieptepunt in deze campagne. Kangoeroes heeft het niet begrepen op Hongaren. Het openingsduel tegen Sopron eindigde toen ook op een groot verschil, net geen dertiger.

Eén speelhelft kon de fusieploeg wedijveren tegen de bezoekers, die op heel wat vocale steun konden rekenen in De Schalk. Mechelen kwam rampzalig uit de kleedkamer. Halfweg het derde quarter hield Arid Diels het voor bekeken. De hoofdrolspeelsters werden gespaard. Lisa Berkani lukte al haar 18 punten in de eerste helft. De buzzer beater vanaf eigen helft was het laatste wapenfeit van de Française. Morrison scoorde 12 punten en plukte 18 rebounds, maar had haar handen vol aan Cheridene Green. De Amerikaanse Morgan Bertsch liet een aantal gemakkelijk korven liggen, maar toonde weer haar waarde. Op Amilia Rembiszewka wordt blijkbaar niet meer gerekend. De Poolse verliest terrein in de pikorde.

“Tot aan de rust was ik tevreden, mijn speelsters hebben er alles aan gedaan om in het spoor te blijven”, zei coach Arvid Diels over de 41-44 ruststand. “Het is niet gemakkelijk om positieve zaken aan te halen in een wedstrijd als deze. De youngsters kregen extra speelminuten. Dat op zich is positief. Hopelijk komt die ervaring van pas in de volgende weken. Vandaag waren we niet op volle sterkte, en dat is nodig willen we een wedstrijd winnen”, aldus de coach van Kangoeroes, die naar de afwezigheid van Laure Resimont verwees.

Zwak derde quarter

“Net als vorige week speelden we een minder derde quarter’, gaf Heleen Nauwelaers toe. “Een score maken lukte maar moeizaam. Bij de bezoekers ging zowat alles binnen. Vooral in de transitie hadden we het moeilijk. Nog harder werken is de boodschap. Wedstrijden winnen blijft het doel”, aldus de Belgian Cat.

De partij van zaterdag mag geen problemen opleveren. In de eigen Belgische competitie neemt Kangoeroes het op tegen staartploeg Sparta Laarne.

Kangoeroes: Berkani 18, Courthiau 3, Morrison 12, Nauwelaers 7, Bruyndoncx 2, Bertsch 15

Quarters: 25-26, 41-44, 47-67, 60-96

Volledig scherm De harde kern van DVTK zorgde voor heel wat sfeer. © RV