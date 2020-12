Joost Van Kerckhove (Lindemans Aalst): “Champions League-ervaring zorgde voor mentale boost”

“De terugreis verliep inderdaad niet zoals gepland”, legt assistent-coach Joost Van Kerckhove uit. “Door de dichte mist in de buurt van de luchthaven van Krakau werden heel wat vluchten afgelast. Wij moesten uitwijken naar de luchthaven van Katowice. Na een busreis van ongeveer een uur konden we uiteindelijk op het vliegtuig stappen. Met in totaal vier à vijf uur vertraging kwamen we vrijdagavond aan in België. Die langere reisduur zal niet zo heel veel verschil maken voor de spelers. Het zal eerder de snelle opeenvolging van wedstrijden zijn die zich laat gevoelen. Op de derde ochtend van het tornooi hoorde je dat spelers toch wat meer last hebben van stijfheid dan gewoonlijk. Wedstrijden spelen is dan ook zwaarder dan elke dag trainen. Op training kan je de fysieke belasting ook beter in de hand houden. Omdat hoekspeler Danny Poda - en in het begin ook Jeroen Oprins - niet inzetbaar was, hebben sommige spelers minder rust gekregen. Dat mag echter geen excuus zijn, mochten we morgen tegen Achel verliezen. Omdat de spelers door de langere reisduur later thuis waren, zijn we vandaag iets later gestart met de oefensessie. Na de videotraining was er een rustige training waarbij de spelers die in Polen veel in actie kwamen wat gespaard werden. Tegen morgen moet iedereen gerecupereerd zijn.”

“We wisten op voorhand dat we het niet makkelijk zouden hebben in de Champions League. Ondanks het feit dat we drie matchen verloren en uiteindelijk maar één puntje pakten, was dit een unieke ervaring voor heel wat spelers. We dwongen het sterke Fenerbahçe tot een vijfsetter. Tegen Belchatow was het minder, maar in de slotmatch tegen Kedzierzyn hebben we dat rechtgezet. Op mentaal vlak heeft dit tornooi ons een boost gegeven. Hopelijk trekken we dat door morgen in de competitiematch tegen Achel.

Prioriteit ligt bij competitie

“Het is fijn dat we het Champions League-avontuur mogen meemaken, maar onze prioriteit ligt uiteraard bij de competitie. We willen er alles aan doen om in de Final Four te geraken en in dat opzicht is de match tegen Achel erg belangrijk. In de heenwedstrijd (1-3-winst, red) begonnen we niet agressief genoeg. Het overkwam ons al enkele keren. Nochtans weten we dat we er tegen elke Belgische tegenstander van in het begin moeten staan. We onderschatten Achel zeker niet. Om de drie punten thuis te houden, zullen we ons beste niveau moeten halen. Na Achel rest er ons voor de jaarwisseling enkel nog de trip naar Menen van komende woensdag. We zijn erop gebrand om het jaar “proper” af te sluiten. Als we zowel tegen Achel als Menen kunnen winnen, kunnen we terugblikken op een heel goede heenronde. We zouden dan op de derde plaats staan. Zeker niet slecht voor dit jonge Aalst.”

Op receptie-hoekspeler Danny Poda na is iedereen fit. De Fransman sukkelt met de schouder. Jeroen Oprins is verlost van zijn kuitblessure. Op het Champions League-tornooi in Polen kreeg de Aalsterse opposite stelselmatig meer spelgelegenheid.