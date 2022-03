Jesse Waleson en Kangoeroes trekken naar Landstede Hammers: “Nederlanders hebben een tik op de vingers gekregen”

BASKETBAL BNXT LEAGUEVrijdagavondduel voor Mechelen. Op de tweede speeldag van de crossborderfase strijkt de Kangoeroes-delegatie voor het eerst neer in Nederland. De Maneblussers nemen het op tegen de Hammers uit Zwolle. Benieuwd of de Belgische clubs doorgaan op hun elan.

10-0 voor België. Geen enkele Nederlandse club kon op de openingsspeeldag zegevieren. Vorige week kwam daar verandering in door de winst van ZZ Leiden in Bergen. Voor conclusies is het nog te vroeg, maar dat de Nederlandse clubs een inhaalbeweging zullen inzetten, valt te verwachten. “De Nederlanders hebben een tik op de vingers gekregen”, zegt Jesse Waleson.

De huurling van Oostende heeft recht van spreken. Waleson is zelf Nederlander. “Uiteraard gaat dit niet blijven duren. Vroeg of laat komt daar verandering in. Toch verbaast het me niet. De Nederlandse competitie staat minder hoog aangeschreven dan de Belgische. Na 3 jaar België weet ik het wel, er is een niveauverschil.”

“Ik verwacht vrijdag een heleboel vrienden en familie”, gaat de center van Kangoeroes voort. “Het zal mijn eerste officiële wedstrijd ooit op Nederlandse bodem worden, hoe raar ook. Als jeugdspeler was ik er actief, maar nooit op het allerhoogste niveau. Ik heb geen idee of ze me in Nederland echt goed kennen. Misschien hebben ze nog nooit van me gehoord.”

Hammers

Zwolle liep tegen Antwerp Giants een forse 102-70-nederlaag op. De Amerikaan Noah Dalham zorgde voor het gevaar. “We mogen ons niet blindstaren op die uitslag. Het geeft een vertekend beeld”, stelt Waleson. “De Hammers stonden toen niet compleet. Maar om onze tweede plaats in de BNXT-League veilig te stellen, is een overwinning bij de nummer vier uit de Nederlandse reguliere competitie een doel, ook al spelen we op verplaatsing. Na mijn overgang naar Mechelen gaat het iedere dag een stukje beter. Intussen heb ik hier mijn eigen stekje en voel ik me thuis in Mechelen.”

Bekernederlaag Oostende

Afgelopen zondag liep Waleson nog in Vorst Nationaal rond. De uitgeleende speler van Oostende woonde de bekerfinale bij. “Ik heb er het raden naar wat de oorzaak van het verlies van Oostende mag zijn. Dat moet de technische staf maar uitzoeken. Ik vond Limburg in ieder geval goed voorbereid. Maar eerlijk gezegd, ik had nooit verwacht dat Oostende zou verliezen”, blikt Waleson op de prestatie van zijn ex-teamgenoten terug.

Kangoeroes laat niets aan het toeval over en vertrek vrijdag in de vroege ochtend naar Zwolle. Na de match blijft de ploeg er overnachten. Mattias Palinckx is nog niet 100 procent fit.

