Jelle Geens pakt knap brons in Grand Final in Abu Dhabi: “Ideaal om de winter mee in te gaan”

TriatlonDe Limburgse triatlonprof Jelle Geens is zaterdag op de finalemanche van de World Triathlon Series in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Grand Final, als derde geëindigd. De wereldtitel én de overwinning in deze laatste wedstrijd ging naar de 26-jarige Fransman Léo Bergere, met dank aan Geens trouwens. Onze landgenoot zelf sloot zijn seizoen af met een vierde plaats in het eindklassement van het belangrijkste triatloncircuit ter wereld op de korte afstand.

In deze achtste en laatste manche van het seizoen 2022, over een olympische afstand (1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) en goed voor dubbele punten, leidde Bergere van start tot finish. De Fransman finishte de race in 1u44:14, voor de Amerikaan Morgan Pearson (1u44:25), Geens (1u44:34) en Yee (1u44:37). Noah Servais, de tweede Belg in Abu Dhabi, eindigde als twintigste (1u46:17), 2:03 achter de winnaar.

Geens kwam in Abu Dhabi pas als 47ste uit het water. ‘Snelle Jelle’ kon na drie van de negen ronden fietsen wel aansluiten in het grote achtervolgende peloton, waarin ook landgenoot Noah Servais zat. Dat Bergere mee vooraan zat, was een streep door de rekening van de medaillejacht van Jelle Geens. Om alsnog van de vierde plaats in het WK naar het brons op te schuiven, moest de Limburger twee plaatsen beter eindigen dan Bergere. Bij het ingaan van de laatste ronde had Bergere 7 seconden voorsprong op Morgan Pearson en 22 seconden op Geens en Yee. De Europese kampioen stond de leidersplaats niet meer af en pakte zijn eerste wereldtitel. De Amerikaan Pearson werd tweede en Jelle Geens spurtte voorbij Alex Yee naar een heel mooie derde plaats.

Motivatie

En met dat brons was Geens maar wat tevreden. “Léo Bergere en de Franse triatlonfederatie zijn me veel dank verschuldigd”, lachte de 29-jarige Limburger, die Yee - door hem voor te blijven aan de finish - een paar punten ontnam waarmee de Brit zich tot wereldkampioen had kunnen kronen. “Ik ben echt blij om mijn seizoen af te sluiten met een podiumplaats na een moeilijk jaar en verschillende vierde en vijfde plaatsen. Dit is alvast een goede motivatie om de winter in te gaan.”

